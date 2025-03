„Huszonkét év tévézéssel eltöltött idő után..." - Kiss Ramóna végre reagált a TV2 döntésére

Hétfő este elstartol – jobban mondva a szilveszteri különkiadás után folytatódik – a TV2 vetélkedője, a Password – A jelszó című kvízműsor, Lékai-Kiss Ramóna műsorvezetésével. A sztárvendég ezúttal Tilla és Molnár Andi lesz, mellettük pedig A Kiképzés című sport-reality szereplője is feltűnik majd.

A nagy dumás Tilla ezúttal egy-egy szót ejthet csak ki, hogy segítse a játékostársát a Password című kvízben (Fotó: Gazdag Éva / hot magazin)

Password – A jelszó: a nevetés garantált

A műsorban sztárok segítenek civil játékostársaiknak megnyerni a pénznyereményt. A vetélkedőben a versenyzők feladata az, hogy kitalálják a jelszót, vagyis azt a szót, amihez a sztárok szigorúan csak egyszavas nyomokat adnak nekik. Ezen kívül nem mondhatnak és nem is mutogathatnak, de a mimikájukat, hanglejtésüket és a testüket bevethetik ahhoz, hogy közelebb juttassák párjukat a megfejtéshez. A legnagyobb csavar az, hogy mindeközben a nézők a tévé képernyőjén végig látják a megfejtést, így még szórakoztatóbbak a versenyzők próbálkozásai.

A műsor szilveszterkor már bemutatkozott, Marics Peti és Pető Brúnó szereplésével. A hétfői adásban pedig tehát a műsorvezető Till Attila és Molnár Andrea táncművész szerepel majd, a civil játékosok egyike pedig nem is olyan civil!

A Kiképzésből ismert Bolla Adrienn szerepel majd a műsorban, aki a sport-realityben a nyertes csapat egyik tagja volt, emellett pedig táplálkozástudományi szakértőként dolgozik. Adrienn meglepő magánéleti titkokat árul majd el magáról, többek között azt, hogy legalább hússzor költözködött már életében, ezeken az alkalmakon pedig nemcsak holmijait, bútorait vitte magával, hanem különleges házi kedvencét is, ami történetesen egy óriás piton, amit Woody névre keresztelt.

Bolla Adrienn A Kiképzés győztes rajában végzett, hétfő este pedig egy kvízműsorban próbál szerencsét (Fotó: TV2)

A műsor Lékai-Kiss Ramóna számára is fontos mérföldkő

A színésznő, műsorvezető korábban a Borsnak azt mondta:

„Huszonkét év tévézéssel eltöltött idő után és 2017 óta már műsorvezetőként is nagyon örültem ennek a feladatnak, hiszen ez lesz az első műsorom, amit én mutathatok be a magyar közönségnek. Nem előzte meg másik műsorvezető, nem látták már évekkel ezelőtt a műsort máshol, hanem tényleg nálam, velem fog debütálni először. Nagyon szerettük készíteni, azt gondolom, hogy a civil játékosok és a sztárok is nagyon élvezték, remélem a nézők is fogják.”