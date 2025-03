"Rami, soha nem voltál még ilyen csúnya!" Kitört foggal lépett színpadra Lékai-Kiss Ramóna: mi történt?

Brasch Bence és Lékai-Kiss Ramóna hatalmas mulatós bulit csapott. A páros a Budapest Bár Szilvafácskáját adta elő A Nagy Duett 2025-ös évadának harmadik adásában, méghozzá olyan lendülettel, hogy az csak na! Nehéz rá szavakat találni! Ráadásul Rami olyan megjelenéssel párosította mindezt, hogy minden szem rá szegeződött.

Lékai-Kiss Ramóna A Nagy Duett versenye kedvéért alaposan elcsúfította magát Fotó: Bors

"Rami, soha nem voltál még ilyen csúnya, és még ez is jól áll!" – összegezte Szabó Zsófi a látottakat, és noha eredetileg Liptai Claudia még így is szépnek titulálta kolléganőjét, végül ő is megjegyezte: "Rami, nagyon csúnya vagy!" Hajós András szerint színházi minőség volt az, amit a színpadra állított a páros, Rami igazi komika volt, ráadásul bizony jobban is énekelt, mint mestere, Brasch Bence. Nem véletlen, hogy végül begyűjtötték az idei évad első 40 pontját.