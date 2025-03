Mihályfi Luca beismerte, rátalált az igazira Hegyes Berciben

Mihályfi Luca és Hegyes Berci lenyűgözően menetelnek A Nagy Duettben, sorra nyerik az élő show-kat. Korábban hasonló elsöprő sikerekben volt részük, a Dancing with the Star műsorában, ahol nemcsak megismerték, de meg is szerették egymást.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci / Fotó: TV2

Eleinte a verseny érdekében titkolták románcukat, kiesésüket követően azonban felfedték az igazságot, amit addigra természetesen már mindenki sejtett. Azóta is dúl közöttük a szerelem, irigylésre méltó kapcsolatuk pedig nemrég szintet lépett, össze is költöztek. Szerelmüket egyébként az énekesnő híres édesapja, Mihályfi Balázs színész is az első pillanattól kezdve támogatta, mégis nehezen élte meg, hogy lánya kirepült a családi fészekből.

Még mi magunk is alig hisszük el, de a szerelmesek még csak több mint öt hónapja alkotnak egy párt. De nagyon úgy tűnik, hogy párkapcsolatuk mesébe illően kezdőzött és azóta is kitart.

„Semmilyen vitánk nem volt még ez alatt a közel öt hónap alatt, amióta együtt vagyunk! Én azt gondolom, hogy egy nagyon harmonikus párkapcsolatban élünk” - mesélte büszkén Hegyes Berci a Glamournak, majd az összeköltözésükről is ejtett pár szót: „Mivel a Dancing with the Stars próbák rengeteg elfoglaltsággal jártak, ezért ez egy teljesen természetes folyamat volt attól a ponttól, hogy összejöttünk, hiszen Luca a korai próbák miatt az első adás utántól már eleve nálam aludt a hét túlnyomó részében. Majd azt vettem észre, hogy hétről hétre egyre több cuccot hoz oda hozzám. Szóval ő már a verseny alatt is velem lakott, csak azóta két-három pulcsival vagy kabáttal több került a szekrényembe!”

„Nagyon sokan élnek olyan párkapcsolatban, ahol már csak megtűrik egymást, de a miénk egyáltalán nem ilyen. Köztünk ez azért működik és fog is működni hosszútávon, mert Berci is egy olyan tüzesen érző lélek, mint én, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan találkozás köztünk, ami nem sokaknak adatik meg. Minden reggel összetesszük a két kezünket, hogy egymás mellett ébredhetünk, halálosan szerelmesen és aki minden nap szerelmet is vall nekem, ami miatt én sokszor elérzékenyülök” – szögezte le Mihályfi Luca kedvesétől átvéve a szót.