Túlélte a halálos jóslatot a tévés sztárséf: „Nagyon szép életem volt!”

Amikor eltört a csípője, az orvosai azt jósolták neki, hogy négy éven belül meghal, ha nem kezd edzeni. A most közzétett fotói azt mutatják, hogy Mary Berry él és virul. Ebben a hónapban tölti be a kilencvenedik életévét.

Mary Berry 90 évesen is aktív Fotó: Profimedia/hot! magazin

Mary Berry férje, Paul Hunnings oldalán találta meg a boldogságot

A The Great British Bake Off zsűritagját Henley-on-Thames-i otthona közelében kapták lencsevégre, amint nyugdíjas könyvkereskedő férjével, a kilencvenkét éves Paul Hunningsszal krikettezik.

„Egy finn hölgytől vettem néhány leckét” – mesélte Mary a Daily Mailnek. „Öröm találni egy olyan hobbit, amit együtt élvezhetek Paullal, a krikett tökéletes a korunkbelieknek.”

2021 augusztusában Mary zöldborsót szedett a kertjében, amikor megbotlott és elesett. Szerencsére nála volt a mobilja. Először a férjét hívta, de az nem vette fel, Annabel lánya teniszezett, ekkor a vejét hívta, aki tíz percen belül ott termett.

„Mindenkit arra kérek, hogy legyen nála telefon, baj esetén így kaphat segítséget! Dannel nem szóltunk a férjemnek, sokkoló lett volna neki. Hívtuk a mentőket, akik csak három és fél óra múlva jöttek, mert aznap sok volt a baleset, de nem bosszankodtam. Másnap megműtöttek; nem kaptam új csípőt, csak összefoltozták a régit” – tréfálkozott.

Mary Berry csaknem 60 éve él boldog házasságban Fotó: Getty Images/hot! magazin

Mary Berry gyermeke tragikus balesetben hunyt el

Amíg sok kortársa belefásul a nyugdíjasévekbe, ő most is élénk. A rugalmasság, a lelkierő és a jókedv a legfőbb tulajdonságai, amit a balesete története is bizonyít.

A háziorvosom tíz nap kórházi tartózkodás után azt mondta: „Két lehetősége van: vagy leül egy székre, és akkor négy éven belül meghal, vagy elkezd sportolni, és akkor 18 hónap alatt felépül!

Igaza lett! Napos időben teniszezem, aztán ott a krikett, amit a férjemmel élvezünk. Paullal 1966 óta vagyunk házasok, két fiunk és egy lányunk született. 1989-ben összeomlott a világunk, amikor William fiunk 19 évesen autóbalesetben meghalt. Annabel utasként, az öccsével, Tommal együtt túlélte a tragédiát. Később mindkettőjüknek saját családjuk lett, öt unokával ajándékoztak meg minket, akik naponta átlátogatnak, mivel mind a közelben laknak. Nem mindig a terveink szerint alakulnak a dolgok, de én így is szerencsés vagyok: nagyon szép életem volt!”