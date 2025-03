Házasság első látásra Geri becsajozott? Szőke bombázó oldalán tűnt fel

Tóth Gergely, vagyis Házasság első látásra Geri magánélete még mindig izgalomban tartja a rajongókat, hiába nincs már képernyőn. A Házasság első látásra sztárja a műsorban igazi közönségkedvenc lett, sokan sajnálták a jóképű és kedves férfit, mert felesége csúnyán bánt vele. A házasságuknak válás is lett a vége, s bár a hírek szerint rátalált a boldogság a forgatás után, azóta annak is vége lett.

Házasság első látásra Geri házassága Renivel csúnya véget ért Fotó: TV2

Házasság első látásra Geri szőke bombázóval tölti az idejét

Pár hete a Tények Pluszban mutatta volna meg a titokzatos hölgyet Geri, akivel a műsor forgatása után jöttek össze. De a Házasság első látásra sztárja végül a szakításról tudott beszámolni, a románcnak vége lett. A csontkovács, aki korábban chipandale táncosként is a nők kedvence volt, akkor elárulta a Borsnak, hogy nála vannak dolgok, amik egyszerűen nem férnek bele egy kapcsolatba és ezt a barátnője nem értette meg, ezért szakítottak. Geri akkor azt is kijelentette, hogy bár újra szingli, nem unatkozik.

A munka mellett Geri sokat találkozik barátaival és nemrég egy videóban azt is megmutatta, hogy milyen férfias hobbit választott. A felvételen egy szőke bombázó is feltűnik, ő segít a pontos célzásban.

Képzeljétek el, hogy meglátogattam egy lőteret, volt egy csodálatos segítségem is. Békés délutáni program… Sok gyakorlásra van még szükségem, szóval tuti, hogy törzsvendég leszek…

– árulta el a videóban a TV2 sztárja, vagyis sokat fog találkozni csodálatos segítőjével.

Tóth Geri roppant népszerű a nők körében, pikáns üzeneteket is kap Fotó: Facebook/Tóth Gergely

Pikáns ajánlatokat kap

A szakítás után Geri postaládája felrobbant, rengeteg üzenetet is kapott.

„Az üzenetek többsége arról szólt, hogy a hölgy mit csinálna velem, vagy én mit csináljak vele. És számtalan meztelen fotót, videót is kaptam, olyan cifrákat is, amit le sem lehetne írni, mert belepirulna az internet is. Az egyik legártalmatlanabb ezek közül az volt, hogy egy nő azt írta, menjek át hozzá, és egy szál masni legyen csak a testemen. Igyekszem ezeket is bóknak venni és nem kiakadni rajta!”