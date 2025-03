Hadas Kriszta ma ünnepelné az 54. születésnapját

Hadas Kriszta tele volt tervekkel és energiával, és arra vágyott, hogy a munkája mellett rengeteg időt töltsön majd az unokájával, akivel a lánya, Sára ajándékozta meg őt. A nagymamasorsból azonban csak nagyon nagyon kevés jutott neki, mindössze három év... A televíziós újságíró 53 évesen, váratlanul hunyt el.

Hadas Kriszta váratlan halála mindenkit megdöbbentett Fotó: FotoThaler r

Hadas Kriszta halálának oka: szívroham

Az újságírónő 2024. október 31-én Budapesten, a Fény utcai piacon lett rosszul. Amikor érezte, hogy nagy a baj, bement az első patikába, hogy segítséget kérjen, amit meg is kapott. Onnan hívtak mentőt neki, de mire kiért a segítség, addigra sajnos késő volt... Kriszta szíve megállt és hiába próbálták újraéleszteni, nem indult újra többé. Szívroham végzett vele. Hadas Kriszta temetése 2024. november 10-én a Kozma utcai izraelita temetőben volt, ott helyezték őt végső nyugalomra. Hatalmas gyászoló tömeg kísérte az utolsó útján, a volt kollégái és barátai (rengeteg híresség) búcsúztak tőle összetört szívvel a közösségi oldalakon.

Hadas Kriszta temetésén hatalmas tömeg gyűlt össze Fotó: Nemeth Andras Peter

54 éves lenne

Kriszta március 26-án ünnepelné a születésnapját, csak most töltené be az 54. életévét. Még rengeteg kivételes minőségű kezdeményezés és munka várt volna rá, de ezek már sosem valósulhatnak meg. A születésnapján feltételezhetően nagyon sok volt kollégája és barátja emlékezik majd meg róla, és persze a családtagjai is, akik a hiányát sosem tudják majd teljesen feldolgozni.