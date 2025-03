Gudics Máté a családjáról mesélt: „A feleségemmel tudatosan dolgoztunk rajta...”

Gudics Máté nem titkolja, már a Megasztár 2024-es évada előtt is játszott zenekarban, a műsor azonban beindította vágyott szólókarrierjét. A győzelemmel édes teher jár: megjelenések, interjúk, stúdiómunkák, klipforgatások. Feleségével tudatosan kezelik az új élethelyzetet, és arra is figyelnek, hogy két kislányuk se szenvedje meg a változást.

Gudics Máté a Megasztár megnyerése óta nem lassított (Fotó: Máté Krisztián)

Gudics Máté lányairól beszélt

Az énekes a napokban mesélt a Borsnak arról, hogy most volt először alkalma kiereszteni a gőzt a műsor óta.

„Majdnem félévnyi feszített tempó után sikerült hosszabb időre elszabadulni a családdal. Jólesett a gyerekekkel és a feleségemmel együtt lenni egy hétig. A Megasztár óta ugyan itthon lakom, de ritka, hogy mind a négyen egyszerre egy szobában tudtunk volna lenni…” – mesélt Gran Canaria-i útjukról, majd kiemelte, a gyermekei számára különösen fontos volt, hogy csak rájuk koncentráljon. Most elárulta:

A kisebbik még nem nagyon érti, mivel jár ez a Megasztár őrület, de a nagyobbikon látom, hogy furcsa neki, hogy apát idegenek szólítják meg az utcán, fotót kérnek. Ez egy kicsit megviselte a kis lelkivilágát, de a feleségemmel tudatosan dolgoztunk rajta, hogy mindenki a helyén kezelje ezt az új helyzetet.

Gudics Máté lányai még valóban kicsik: Lilla nyolc-, Janka hároméves. A családi összetartás azonban nagyon erős, az énekes és felesége dolgozik azon, hogy így is maradjon.

Gudics Máté első dala hamarosan debütál

A Megasztár győztese magabiztosan lépdel a siker lépcsőfokain, nemrég bejelentette: érkezik az első saját szóló dala!

„A Los Angeles-ben rögzített dal is szuper lett, de az inkább nyári sláger. Mikor onnan hazajöttünk, Heinz Gábor Biga egy új dalötlettel várt, egy 6/8-ados, nagyívű, nagyot éneklős, minden szempontból nekem íródott dal! Zeneileg retro vagyok, a régi nagy zenék értékeit szeretném képviselni. Ez is megmutatkozik a dalban, de mégis modern hangszereléssel. Tudja mindenki rólam, hogy régóta zenélek, és hogy milyen kritikus vagyok magammal, de most először azt éreztem, nem érdekel, ha valakinek nem tetszik: vállalom, ez én vagyok!” – mondta a lapunknak.