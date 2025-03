Földönkívüli? A dán Meryl Streep nagy meglepetést okozott

Paprika Steen a dán filmes világ legizgalmasabb figurája, akit csak a tizenharmadik alkalommal vettek fel a színiakadémiára, és olyan átéléssel alakított egy földönkívülit, hogy megbénított egy repülőjáratot. A Direct One kínálatában elérhető, CANAL+ gyártású Mint a családunk sztárja sorra nyeri a filmes díjakat, és nem fél ledobni a textilt, ha épp ez a szerepe. Évtizedek óta a dán filmes világ meghatározó alakja a Mint a családunk című sorozat női főszereplője. A 60 éves Paprika Steen nem csak magyarosnak tűnő neve miatt lehet ismerős számunkra: az eddig közel 80 filmet és sorozatot készítő színésznő sokak szerint a dán filmgyártás Meryl Streepje. Több mint két tucat filmes díja mellett csak neki, illetve 1949-ben Karin Nellemose-nak sikerült a lehetetlen: a skandináv Oscarként emlegetett Bodil Award mindkét színésznői díját elhoznia egy este. Szívesen vállalt szerepeket merész, meztelen jeleneteket is bemutató, dán dogmafilmekben. Egyszer pedig egy rajongó igazi földönkívülinek hitte a karizmatikus sztárt.

Paprika Steen újabb sokkoló alakítást nyújt Laura édesanyja, Fanny szerepében (Fotó: Direct One / Canal+)

Paprika Steen: Izgalmas út vezetett a sikerhez

A színésznő a kilencvenes évek elején lett aktív a filmes világban, pedig a dánoknál igazi nepobébinek számít: édesapja és édesanyja is elismert filmesek. Azt gondolhatnánk, hogy Paprika útja innentől sikerre volt ítélve, pedig nem! A színésznőt csak tizenharmadik próbálkozásra vették fel az Acting School of Odense Theater színiakadémiára. A kilencvenes években őt is beszippantotta a dán dogma világa: kisebb szerepe volt a valódi szexet is bemutató Idióták című Lars von Trier filmben. Ebben a filmben még nem vetkőzött, de a későbbiekben már megvált a ruháitól, ha arra volt szükség. A 2000-es évektől már a lábai előtt hevert a filmes világ: 2002-ben két Bodil Awardot is nyert az Oké! és a Hogy szeretsz című filmekért – ez korábban csak egy színésznőnek sikerült. A magyar közönség a 2005-ös Ádám almái című filmből emlékezhet rá, ott fedezte fel őt a nemzetközi filmes világ is, ám ő nem szeretett volna hátat fordítani a skandináv filmeknek.