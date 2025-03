Fekete Dávid gyermeke betegen született - azonnal műteni kellett

Fekete Dávid és párja, Szintia, tavaly tavasszal értesültek az örömteli hírről, hogy hamarosan gyermekük születik. Az örömöt azonban beárnyékolta, hogy a terhesség hatodik hónapjában az orvosok észlelték: a magzat tüdeje mellett jelentős mennyiségű folyadék halmozódott fel, valószínűleg nyirokrendszeri eredetű problémából adódóan. Az álomból rémálom lett... Szintiát azonnal kórházi megfigyelés alá helyezték, és bár a páros nagyon bízott az orvosokban, a problémák a kicsi megszületése után is csak gyarapodtak.

Fekete Dávid gyermeke betegen született Fotó: Máté Krisztián

Fekete Dávid családja reménykedik

Fekete Sebestyén 2024. december 12-én, a terhesség nyolcadik hónapjában született meg 3100 grammal. Születése óta több műtéten esett át, és jelenleg is az intenzív osztályon ápolják. Fekete Dávid és Szintia folyamatosan mellette vannak, és reménykednek a felépülésében... A páros megtörve a csendet, most egy hosszú interjút adott a Fókusznak, amelyben beszámoltak a friss fejleményekről, illetve arról, hogy hogy élték meg az elmúlt hónapokat.

A Megasztár egykori énekese azt mondta, hogy amikor először meghallották, hogy probléma van, el sem tudták képzelni annak súlyosságát. Az orvosok arról tájékoztatták őket, hogy víz van a baba tüdeje körül, ráadásul olyan mennyiségű, amit még nem nagyon láttak magzati korban a praxisuk során. Fekete Dávid elmesélte azt is, hogy minden napjuk úgy telt, hogy bármelyik pillanatban megindíthatják a szülést, Szintia kórházba került és a nyolcadik hónapban világra is jött a kicsi. A család azóta is csak reménykedik, hogy nem merül fel több probléma.

Fekete Dávid a két nagyobb fiával, akik ikrek Fotó: Mediaworks archív

Minden rendben lesz?

A kicsi alig született meg, és már azonnal műteni kellett, az állapota pedig még mindig nem teljesen kielégítő. A szüleik az orvosokkal szoros együttműködésben figyelik az állapotát és nagyon bíznak benne, hogy hamarosan már jóhírekkel szolgálhatnak. Addig viszont marad a félelem, az aggodalom és a remény, hogy egyszer minden rendben lesz az aprósággal.