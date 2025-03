Elvágták magukat: mutatjuk az elmúlt idők legnagyobb sztárbotrányait!

Az utóbbi évek legnagyobb botránya könnyen Blake Lively karrierjébe kerülhet. A színésznő 2024 decemberében szexuális zaklatás miatt beperelte kollégáját, Justin Baldonit, a Velünk véget ér című film rendezőjét és főszereplőjét. A nyilvános vádaskodások és per miatt mindketten a figyelem középpontjába kerültek. Noha a négygyerekes anyuka ezzel a filmmel szeretett volna visszatérni a filmezéshez, sokak szerint innen nem lesz visszaút. De nem Blake Lively botránya az egyetlen...

Egy karrier vége? / Fotó: TheStewartofNY

Sokakat érdekel Charlie Sheen állapota

55 különböző módon lehetett volna kezelni azt a helyzetet, én az 56. módon láttam hozzá.

– emlékezett vissza a teljes összeomlására Charlie Sheen. Egykor magasan a legjobban kereső televíziós színész volt, mégis köztudottan túl nagy kanállal falta az életét. Miután többször is elvonókúrára kellett küldeni, kezdte valóban elveszteni a talajt a lába alól. Mára már leginkább csak a botrányos életmódja miatt emlegetik.

Fotó: Don Arnold

Justin Timberlake botrányai is egyre híresebbek

Évről-évre kisebb-nagyobb botlások tarkítják Justin Timberlake karrierjét, amelyeknek köszönhetően könnyen kegyvesztetté válhat. Britney Spears korábban azt állította, hogy az énekes kényszerítette az abortuszra, később pedig ittasan vezetés miatt tartóztatták le, amit el is ismert. Bár a rajongói továbbra is mellette állnak, ha a koncerteket továbbra is az utolsó pillanatban mondja le, könnyen elveszítheti támogatásukat.

Fotó: Steve Granitz

Will Smith botrányának komoly következményei lettek

Lemondok a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia tagságáról, és vállalok minden további következményt, amelyet az Igazgatóság megfelelőnek tart.

– nyilatkozta Will Smith a legendássá vált Oscar-dráma után. Miután nyilvánosan felpofozta egy színésztársát, visszamondták a készülő filmjeit, és két évre száműzték Hollywoodból. Azóta dolgozik a visszatérésén.

Fotó: ROBYN BECK

P. Diddy botránya nagy port kavart

Már egy négyrészes dokusorozat is készült P. Diddy viselt dolgairól. A világhírű rapper népszerűsége 2023-ban indult el lefelé a lejtőn, azóta folyamatosan derül fény arra, hogyan bánt az emberekkel, kifejezetten a nőkkel. A vádak szerint akár 10-15 év börtönbüntetést is kaphat, de állítólag az életfogytiglan sem kizárt. A tárgyalását idén májusban tartják, a kimenetele minden bizonnyal komoly hatással lesz a jövőjére - írja a Fanny magazin.