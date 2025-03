Curtis elkésett a testvére tárgyalásáról

Lánccsörgéssel léptek be a vádlottak a Fővárosi Törvényszék dísztermébe abban a folyamatban lévő gyilkossági ügyben, amelyben többek között Sz. Lajos, Curtis bátyja is érintett, vádlottként. A három férfit láb és kézbilincsben kísérték a terembe. A zenész testvére az ajtón belépve azonnal a hallgatóság emelvénye felé tekintett, a testvérei és barátai tekintetét kereste... Nem kellett csalódnia, nagyon sokan jöttek el, hogy a jelenlétükkel támogassák Lajost. Szüksége is van ezekre a pillanatokra, hiszen nagyon nagy a tét. Az ügyészség 30 év fegyházat kért rá.

Curtis testvére életfogytiglani büntetést kap, ha nem születik felmentő ítélet. (A kép 2024 decemberében készült) Fotó: Mediaworks archív

Curtis családja sosem adja föl

Az ügyészség három férfit vádol Katzenbach Imre meggyilkolásával, köztük Sz. Lajost, a rapper Curtis testvérét. A vád szerint a gyilkosságot az Eclipse Zrt. egyik vezetője rendelte meg, mivel Katzenbach egy, a céghez köthető áfacsalási ügyben érintett volt. A bírósági eljárás során az ügyészség mindhárom vádlottra életfogytig tartó fegyházbüntetést kért, legkorábban 30 év elteltével lehetőséggel a feltételes szabadlábra helyezésre. A védelem vitatta a koronatanú vallomásának hitelességét, rámutatva annak ellentmondásaira. ​A legutóbbi tárgyaláson elhangzottak a védőbeszédek, ma pedig a vádlottak is megszólalhatnak az utolsó szó jogán. A tárgyalóteremben közel ötvenen jelentek meg, az újságírókon kívül Curtis testvérének barátai és támogatói vannak nagyrészt. A zenész testvére, Széki Tibor azt mondja, a végsőkig kitartanak a bátyjuk mellett. Sosem adják föl a reményt.

Curtis testvére (középen) a másik két vádlott társaságában a Fővárosi Törvényszéken Fotó: Mate Krisztian

Curtis bátyja megszólal az utolsó szó jogán

Sz. Lajos a könnyeivel küszködve állt bíróság elé, majd a bíróság előtt állva a következőket mondta az utolsó szó jogán:

Hangsúlyozni szeretném, hogy nem követtem el bűncselekményt. Arra kérem a bíróságot, hogy állítsa vissza a becsületemet és engedjen vissza a családomhoz!

A tárgyalás rövid ideig tartott a beszédek szűkszavúsága miatt, fél óra múlva már be is rekesztette a bírónő. Most már csak az ítélethozatal van hátra, erre április hetedikén kerül sor. Akkor derül ki, hogy Curtis testvére szabadon távozhat, vagy élete végéig rácsok mögött marad.