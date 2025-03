Váratlan tragédia érte Bunyós Pityut, megrendültek a rajongók

Újabb halálhír árnyékolja be a tavasz kezdetét, most az ismert zenész, Bunyós Pityu barátjától kell búcsúznunk. Szikora István, azaz Bunyós Pityu maga osztotta meg a megrendítő hírt hivatalos Facebook-oldalán. A rajongói is teljesen összetörtek a hír hallatán.

Bunyós Pityu gyászol, a zenész egy közeli barátja ment el Fotó: Vadnai Szabolcs

Az énekes Pesti Józsi nevű barátjától búcsúzik, akivel az ökölvívás hozta össze őket sok évvel ezelőtt. Pityu számára szinte felfoghatatlan, hogy Józsi egyik napról a másikra itt hagyta, ráadásul épp a születésnapja után két nappal.

Hihetetlen… Két napja még ezzel a fotóval köszöntött Pesti Józsi bunyós barátom születésnapom alkalmából. Ma meg már nincs közöttünk…

– kezdte sorait a mulatós sztár.

„Lesújtó, és hihetetlen, hogy ha megyek Pécs felé, már nem futunk össze, nem hívlak, hogy itt vagyok és szólj az Alvics Gyulának, hogy gyertek és fussunk össze. Mindenkinek hiányzol máris... Nyugodj békében, barátom... Nyugodj békében, bajnok” – írta a mulatós sztár.

Bunyós Pityut rajongói is támogatják

Természetesen a lesújtó hírre csak úgy özönlenek a kommentek, hiszen a követői mind együttérzésüket fejezik ki a családnak és az énekesnek egyaránt. Persze a legtöbben meg is döbbentek a váratlan tragédián, így Pityu azt is elárulta a kommentszekcióban, hogy mi okozta barátja halálát.

Összeesett, és nem lehetett újraéleszteni…

– írta, ami még nagyobb megrendülést váltott ki.

Ezek után szinte biztos, hogy a mulatós zenésznek most már minden évben ennek a szomorú eseménynek az évfordulója fog eszébe jutni a születésnapja környékén.