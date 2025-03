Titokban küzdöttek a súlyos betegséggel: ezek a sztárok váratlanul hunytak el

2020. május 4-én azonban közleményben jelezte, visszavonul a vízilabdázástól, döntését pedig nem indokolta meg.

Kandech Evelyne küzdelméről csak a közeli barátok tudtak

Kandech Evelyne betegségéről csak a közeli barátok tudtak (Fotó: Bors)

Megdöbbentette a teljes hazai zenészvilágot és a rajongókat Kandech Evelyne halála 2021-ben.A 37 évesen, súlyos betegségben elhunyt énekesnő magánéletét tragédiák sorozata kísérte, de még a karrierje sem sikerült olyan fényesre, mint amilyet sokak szerint megérdemelt volna.

A Megasztár felfedezettje még édesapjának sem árulta el, hogy nagy a baj. Csak a közeli barátai tudták róla, hogy súlyos beteg. Az utolsó hetekben jobban lett és a kedélyállapota is kezdett helyreállni. Egyik ismerőse az egyik napilapnak elárulta: az énekesnő élni akart, a gyógyulása érdekében élete utolsó napjaiban még egy kísérleti kezelésre is bejelentkezett.

„Műtétről is szó volt, de amikor kiderült, hogy ez már nem járható út, jelentkezett egy kísérleti kezelésre, amelytől sokat remélt. Együtt töltöttük ki a papírokat, de sajnos a kezelést már nem kezdhette el. Nagyon gyorsan fordult rosszra minden... Senki nem számított erre, ő sem. A kórházba kerülése előtt három nappal még új vállalkozás indítását tervezte. Voltak kisebb földjei Pécs környékén, ezeken szeretett volna biogazdálkodással foglalkozni” – árulta el barátja, Kristóf.

Michelle Trachtenberg évekig küzdött az alkohollal és betegségével

Michelle Trachtenberg drámája is rejtve maradt a rajongók előtt (Fotó: UPI)

A Pletykafészek sztárjának februári halála is sokakat megrázott. Michelle Trachtenberg 39 éves volt, barátai szerint az elmúlt egy évben érzelmileg nagyon maga alatt volt. Elképzelhető, hogy a májátültetést követő komplikációk okozhatták a halálát. A Buffy, a vámpírok réme című sorozat egykori sztárja nyíltan beszélt a környezetében lévőkkel arról, hogy mennyire küzd azért, hogy jól legyen, ám a nyilvánosságot nem avatta be az életéért folyó harcba. Barátai szerint nagyon-nagyon beteg volt, és az utóbbi időben rendkívül sápadt és sovány volt, egyértelműen látszott, hogy rossz állapotban van. Kevesebb, mint egy héttel a halála előtt Michelle Trachtenberg együtt vacsorázott egyik barátnőjével, de már annyira rosszul volt, hogy alig tudott lemenni az étterem lépcsőjén. A színésznő soványsága megdöbbentette az étteremben dolgozókat is. A vacsora február 20-án, csütörtökön történt, alig egy héttel a halála előtt.