"Aranyos volt Ildike, nagyon szerettük” - közösen gyászolja szülőfaluja Bényi Ildikót

Ahogyan a Bors is beszámolt a tragikus hírről, elhunyt Bényi Ildikó, a legendás műsorvezető. Egy egész ország gyászolja most a nagyszerű tévést, a hírességek pedig elhinni sem tudják, hogy ismét egy csodálatos tehetség költözött az égbe. Azonban nem csak a szakmabeliek számára fájó annyira a veszteség. A Boon.hu most ellátogatott Bényi Ildikó szülőfalujába, Hernádvécsére, hogy a helyiek is elmondhassák, hogyan dolgozzák fel a gyászt.

Bényi Ildikó 55 éves volt / Fotó: Markovics Gábor

Bényi Ildikó halála az egész országot megrázta, különösen fájó azonban azoknak a falusiaknak, akik látták őt felnőni. A Boon.hu Hernádvécsén járt, hogy megkérdezzék, milyen embernek ismerték a tévést, aki Szikszón született, de Hernádvécsén töltötte a gyermekkorát. Később Encsre járt középiskolában, s csak a felsőbb iskolái elvégzése céljából utazott a fővárosa.

Édesapjától hallottam róla, hogy betegséggel küzd Ildikó. Bíztunk benne, hogy majd meggyógyul. Megrendüléssel értesültünk arról, hogy eltávozott. Köszönjük neki, hogy velünk volt, hogy támogatott bennünket. Ildikó, annak ellenére, hogy ilyen karriert futott be, szülőfalunkat mindig a szívén viselte. Volt példa rá, hogy szabadidejében, falunapon konferált, műsort vezetett nekünk. Amiben tudott segített. Egy rendkívüli embert vesztett el az ország és különösen Hernádvécse

– nyilatkozta a polgármester, Kovácsné Orosz Zsuzsanna.

Hernádvécse: szülői ház. Itt töltötte gyermekkorát Bényi Ildikó, a legendás műsorvezető

Fotó: Vajda János

A helyiek nagyszerű emberként ismerték őt

A lap a lakosokat is megkérdezte, hogy milyen embernek ismerték őt. Urbán Lajos, a helyi méhész megható gondolatokkal idézte fel, milyen csodálatos lakos is volt ő:

- ldikó itt nőtt fel köztünk, Encsre járt gimnáziumba és itt is érettségizett, majd Budapesten végezte az iskoláit. Mivel az édesapjának, Bényi Józsefnek százötven hektár földje volt, ő maga is besegített a földművelő munkákban. Az apukája is egy nagyon segítőkész, jóhiszemű ember. Ildikével utoljára december 24-én találkoztam amikor is itt volt a templomban a lányával.

Ebben a templomban keresztelkedett és konfirmált, vallásos volt. Nagyon jóleső érzés volt, hogy mindenütt ismerték. Aranyos volt Ildike, nagyon szerettük

– mesélte.