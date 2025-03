Bényi Ildikó családja: Csak hárman maradtak

Ötvenöt év – mindössze ennyi jutott a tragikusan fiatalon elhunyt műsorvezetőnek, akiről mindenkinek csak a mosoly, a kedvesség, a jókedv jut eszébe, hiszen bárkivel találkozott, éreztette vele, hogy kedveli. Ez az életigenlés azonban végül kevésnek bizonyult. Bényi Ildikó betegsége súlyos volt, és egyszer már megküzdött vele, ám másodjára – ugyan felvette a kesztyűt, és keményen harcolt – elveszítette a csatát.

Bényi Ildikó az utolsó pillanatig ragyogott Fotó: Szabolcs László/hot! magazin

Bényi Ildikó családja gyászba borult

Egy ország gyászolja, de talán senkinek nincs akkora fájdalma, mint az édesapjának, a bátyjának, Jóskának és egyetlen gyermekének, a szintén a televízióból ismert Tótfalusi Fanninak. Anya és lánya olyanok voltak, mint a legjobb barátnők, minden gondolatukat megbeszélhették egymással, hiszen a másiknak esze ágában sem volt visszaélni vele.

„Nagyon szoros a kapcsolatunk. Megvan az a bizalmi állapot, amely engedi, hogy a hibáinkat is felvállaljuk egymás előtt, és ez szerencsére mindig is így volt. Fanni életéből kimaradt a dacos kamaszkor, ami azért is érdekes, mert nálam sem volt ilyen probléma. Amikor hallom, hogy mások a kamaszkori problémákról beszélnek, csak fogom a fejem, hogy nem tudom, mi az” – ecsetelte egykor a hot! magazinnak Bényi Ildikó.

„Bényi Ildikó és lánya különleges kapcsolatot ápoltak”

Amikor aztán eljött az elszakadás ideje, a nap, amikor Bényi Ildikó lánya, Fanni elhatározta, hogy elköltözik otthonról, akár az is megtörténhetett volna, hogy eltávolodnak egymástól. Nem így lett, sőt.

„Aznap mindketten sírtunk, hiszen szinte szimbiózisban éltünk, de így kellett lennie, ez az élet természetes rendje. Ne gondoljunk nagy elszakadásra, Fanni 10 perc távolságra lakik tőlünk” – mesélte korábban lapunknak Bényi Ildikó.

A lánya akkor arról is beszámolt, hogy a műsorokra – Fanni a Szerencse Szombat műsorvezetője, míg az Önök kérték! örökké az édesanyja nevéhez kapcsolódik majd – szintén együtt készültek.

„Mivel közel lakom, így sokszor készülünk együtt műsorokra, de filmet is szoktunk nézni” – árulta el Fanni.

Bényi Ildikó lánya nagyon közel állt édesanyjához Fotó: MTVA/Csöndör Kinga/hot! magazin

Bényi Ildikó nagyon szerette édesapját

Ildikó édesanyja tíz éve elhunyt, így csupán az édesapja maradt Hernádvecsén, ahol egykor a család élt, ahol a műsorvezető nevelkedett. A televíziós életszemléletéről az is sokat elárul, hogy milyen kapcsolat fűzte az apjához.