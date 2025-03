Balázs Klári megdöbbentő vallomást tett Bényi Ildikó elvesztéséről a Hogy volt?! című műsorban

Balázs Klári énekes, a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja a Hogy volt?! vendégeként mesélt az életre szóló barátságukról, amelyet egy Önök kérték adásnak köszönhettek. Férjével, Korda Györggyel számos alkalommal voltak a kívánságműsor vendégei.

Az első találkozásunkkor az első gondolataink voltak Gyurival, hogy elképesztő, mennyire felkészült és profi

– emlékezett vissza az előadóművész, elmesélve, miként fordult a munkakapcsolatuk barátságba: „Elsősorban a női témák, a szépségipar és a divat hoztak össze minket, az volt a meggyőződésem, ha nem a televíziózást választja, manöken is lehetett volna. Mindenről tudtunk beszélgetni, mélyebb témákról, magánéletről”. Az énekes szívfacsaró vallomást tett az adásban: „Utoljára anyukám halála után voltam így kiborulva” – osztotta meg a két házigazdával Radványi Dorottyával és Sztankay Ádámmal.

Borbás Marcsi Bényi Ildikóval együtt kezdte pályafutását, ugyanazt a hivatást választották, mindketten bemondók szerettek volna lenni. „Tévébemondónak született, és mindig irigykedve néztünk rá, hogy ő tökéletes, nekünk ezért küzdeni kellett” – nosztalgiázott a turisztikai és gasztronómiai sorozatok háziasszonyaként ismert műsorvezető, aki szerint nem volt Bényi Ildikóhoz fogható ember:

Nem tudok mondani még egy ilyen pozitív kisugárzású embert. Tömény jóság, jókedv, kedvesség, profizmus jellemezte. Nagyon igazságtalannak érzem, hogy ilyen gyorsan anyukája után ment, nagyon hiányzik.

Egykori szerkesztője, Szutyányi Edina évtizedes kapcsolatuk részleteibe engedett betekintést. „Egyidőben kezdtük a televíziózást, de más-más területen, aztán 15 éve egy szobába és egy műsorba kerültünk. Az első perctől egy hullámhosszon voltunk és onnantól szimbiózisban működtünk” – kezdte kollégája, aki azt is elárulta Bényi Ildikóról, hogy soha nem pihent. „A felkészültsége gyakran meglepte vendégeit. Az interjúszituáció nagyon a sajátja volt, éjt nappallá téve készült” – jegyezte meg. „Voltak mélypontok az életében, ahogy mindenki másnak is, de úgy érezte, nem akar senkit terhelni. Derűs természet volt, olyan volt, mint a szélvész, mindent szenvedéllyel csinált” – mesélte. Szutyányi Edina azt is elárulta, hogy a sokoldalú műsorvezető bírósági mediátorként is tevékenykedett.