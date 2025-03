A Dal 2025: így ünnepel a győztes zenekar

Megvan az év dala! A Dal 2025 című műsorban a Gypo Circus és Szirota Jennifer: Szél úgy beszél című szerzeményét kiáltották ki győztesként. A produkció a „Magyarország dala 2025” cím mellett lemez- és klipkészítési lehetőséget nyert a közmédia felajánlásából. A Bors elérte a zenekar még mindig örömmámorban úszó gitárosát, Velcsev Dejanov Kostát, aki a jelenlegi érzéseikről és jövőbeni terveikről is mesélt.

A Gypo Circus és Szirota Jennifer nagy álma valósult meg, hogy a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében léphettek A Dal 2025 színpadára (Fotó: Illyés Tibor)

A Dal 2025 győztese: „Kultúrát is csempésznénk a repertoárunkba”

„Először is, az egész zenekar nevében köszönöm szépen a sok gratulációt és támogatást. A legfőbb célunk az volt a versennyel, hogy a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében mutathassuk be a dalunkat. Mivel erre a döntő adásban volt lehetőség, ezért mindent megtettünk, hogy eljussunk odáig. De hogy a közönségtől és zsűritől ilyen mennyiségű bizalmat és szavazatot kapjunk, arra nem is számítottunk, nem találjuk a szavakat!” – fogalmazott a Velcsev Dejanov Kosta, aki azt is elárulta, lesz-e még közös produkció a Csillag születik korábbi ezüstérmesével, Szirota Jenniferrel...

„Így, hogy nyertünk a közös dalunkkal, jóformán kötelező is lett, hogy a továbbiakban is dolgozzunk együtt!” – szögezte le nevetve Kosta. „Viccet félretéve, korábban is dolgoztunk már Jenniferrel, és egyébként is tervben volt még közös zenélés. Szeretnénk megmutatni vele a színfalak mögötti oldalunkat is, például, hogy milyen dallamok, örömzenélések vannak az öltözőben, várakozás közben. A pop számok mellett pedig kultúrát is csempésznénk a repertoárunkba, szívesen dolgoznánk fel szép verseket, egy Pilinszky-szöveg megzenésítése mondhatni már folyamatban is van.”

A zenész hozzátette, a műsor megnyerése számos ajtót kinyitott számukra, de azért nem borítanak minden tervet:

„A terv ugyanaz marad, csak gyorsabban jönnek a lépcsőfokok. Több lesz így a fellépés, és gyorsabban kell kiadnunk új dalokat, többet leszünk a stúdióban… Be fog pörögni az év!” – ismerte el mosolyogva.

A győzelem mámoros pillanata: további közös produkciókra készül a formáció (Fotó: Illyés Tibor)

„Szeged a találkozási pont”

Kosta kihangsúlyozta, a siker ellenére nem szeretnék elmozdítani a bázisukat Szegedről.