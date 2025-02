Szikora Róbert Ferenc pápa állapotáról: Ez egy nagyon szomorú dolog, de ez az életnek a része

Márt több mint egy hete imádkozik a katolikus egyházfő gyógyulásáért a világ legnépesebb, vallási felekezete, ami a Föld népességének mintegy harmadát jelenti. Ám valószínűleg minden jó érzésű ember aggódik az egy hete kórházban fekvő Ferenc pápa betegsége miatt, így ez esetben tényleg nem túlzás azt állítani, hogy legalább a fél világ érte imádkozik. A fohászkodók sorát erősíti Szikora Róbert is, aki most a Borsnak beszélt arról, hogy mit gondol az egyházfő állapotáról.

A világon mindenhol aggódnak Ferenc pápa egészsége miatt (Fotó: AFP)

Én nem döbbenek meg ettől, hogy ennyire rossz állapotban van Ferenc pápa. Én csak azt gondolom, hogy ez egy nagyon szomorú dolog, de ez az életnek a része. Az öregségnek vannak nagyon nehéz súlyai, és ezt a terhet most ő is felemelte. Viszont imádkozunk az ő gyógyulásáért, mást sajnos nem tudunk csinálni. Ő mindig az kérte, hogy: Ima, ima és ima

– kezdte Szikora Róbert, aki aggódik a jelenlegi vallásfő állapotáért.

Szikora Róbert tudja, hogy az öregség az élet része, de imádkozik a pápáért (Fotó: Szabolcs László)

„Ferenc pápa is egy ember, mint mindenki más, és ilyen formán mindenkinek szembe kell néznie a korával. Ő még eddig százszázalékosan el tudta látni a munkáját. És több milliárd ember várja az ő szavát és üzenetét, így most mindenki aggódik érte” – mondta a művész a lapnak, aki Ferenc pápát egy nagyon erős jellemű és a mai kornak teljesen megfelelő vallási vezetőnek tartja.

Szikora Róbert egyetért Ferenc pápa tanaival

Szikora Róbert egyetértett a jelenlegi pápával abban, hogy támogatta az elesetteket és a szegényeket. „Gerjesszük fel a szívünket az együttérzésre, a valóban rászorultakkal kapcsolatban” – idézte fel az énekes Ferenc pápa szavait. Ugyanis eredeti nevén Jorge Mario Bergoglio mindig buzdította a híveket, hogy a betegekkel is törődjenek, és sajnos ő is most ilyen helyzetbe került.

„Az egyház az egy olyan hatalmas család, ahol egy komoly hierarchia van. Ezt a hierarchikus rendszert viszont vezetni kell, és ezt csak egy erős jellemű, erőskezű ember tudja megfelelően irányítani, Ferenc pápa szerintem egy ilyen vezető” – zárta a beszélgetést Szikora Róbert a pápával kapcsolatos érzéseivel.