„Megijedtem” – nincs jól a várandós Szarvas Andi

Szarvas Andi Instagram-oldalán osztotta meg, hogy nem érzi jól magát, görcsöl és nincs étvágya sem. A gyönyörű kismamát telefonon értük el, aki elmesélte, mi történt pontosan.

Szarvas Andi terhességéből már csak négy hét van hátra (Fotó: Szarvas Andi Facebook-oldala)

Szarvas Andi baba szobájában már majdnem minden kész

Az egykori szépségkirálynő néhány napja gyengébb, de mint mondja, már egy kicsit jobban lett.

Jósló fájásaim voltak, amik az utolsó hetekben normálisnak számítanak, nekem viszont új volt és kicsit megijedtem. Tudtam, hogy még nem szülök, de azért most már kicsit nehezebb. Úgy érzem magam, mint egy 36 hetes kismama

- mondja nevetve Andi, aki elmesélte, hogy hivatalosan még négy hét van hátra a szülésig, de ilyenkor már bármikor megszülethet a baba, mert nem számítana koraszülésnek. – Én úgy érzem, hogy hamarabb fog megszületni, de mindenki így érzi az első babánál, úgyhogy majd kiderül. Sajnos ezekben a hetekben már nem szedhetek magnéziumot, mert az elnyomja a jósló fájásokat, datolyát viszont igen, málnalevélteát, mert az olyan tápanyagokat tartalmaz, amik segíthetnek a szülésben”.

S hogy a csinos kismama hányadán áll a pakolással? – Hála az égnek 95 százalékosan megvagyunk, minden be van már rendezve, pár dolgot kell még kimosnom és utána kész. Nagyon határozott elképzeléseink voltak és ügyesek voltunk, tudatosan vásároltunk, bár nem mindenki szerint, de ez most az első gyerek, majd a másodiknál már lehet, hogy másképp lesz. Megnyugvás nekem, hogy majdnem minden megvan.

Egyetlen egy dolog hiányzik még, hogy a kórházi táskát bepakoljam, ez már időszerű is. A héten akartam egyébként, csak nem voltam jól, gyenge is voltam és savam is volt. Mára egy kicsit jobban érzem magam.

Szarvas Andi férje ruhadarabjait is hordja terhessége vége felé

Andi lapunknak adott interjújában elárulta, hogy bár az utolsó hetekben már semmilyen nyilvános eseményt nem vállalt el, több tanfolyamra is úgy érezte, hogy jó, ha elmegy. – Voltunk már szüléssel kapcsolatos és baba-elsősegély tanfolyamon és megyek még szoptatás felkészítő és babaápolás tanfolyamra, ezeket hasznosnak találom. A szülés tanfolyamon például sok mindent már tudtam, amit elmondtak, de az elsősegélynél rengeteg dolgot mutattak meg és gyakoroltunk. Remélem nem lesz rá szükség, de legalább tudom, hogy mikor van probléma és tudok rá reagálni valahogy.” Szarvas Andi terhessége kapcsán beszámolt arról is, hogy most az utolsó hetekben már vizesedni is szoktak a végtagjai.