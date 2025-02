Szabó Erika elárulta, mi volt a fia első szava

Totyogós korszakba lépett Szabó Erika kisfia Nolen. A színésznő ennek az időszaknak is kiélvezi minden pillanatát, és örül annak, hogy a színházi munkái mellett sok időt tölthet a gyermekével.

– Most tizenöt hónapos, folyton jön-megy, és mindent szétpakol. Nagyon izgalmas látni, hogyan fejlődik a személyisége. Neki is vannak jobb meg rosszabb napjai, és napról napra egyre jobban kinyílik neki a világ. Már van pár szó, amit kimond, ilyenek például a mama, papa, baba. Fura módon neki az „igen” volt az első szavai között, nem pedig a „nem”!

Szerencsére még nincs annyira sok dolgom a színházban, ezért a lehető legtöbb időt együtt töltöm Nolennel.

– A pakolás az egyik kedvenc tevékenysége, ezért egy vacsora megfőzése számomra most dupla időbe telik! – kezdte nevetve a hot! magazinnak az édesanya. – Emellett a könyveket is nagyon szereti, vannak már kedvenc meséi, amiket újra és újra elolvasok neki. Minden érdekli, amin van olyan gomb, amit meg lehet nyomni. Azt imádja a legjobban, ha miután megnyomja, felvillan valahol a fény.

Szabó Erika gyereke imád a szabadban játszani

Nolent valósággal lenyűgözi a fény, ezért Szabó Erika elvitte a kisfiút egy fénykiállításra, ami tökéletes programnak bizonyult. Sokat járnak a szabadba is, ahova időnként elkíséri őket Szabó Erika férje és a család kutyusa, Leni.

– Leni még egy kicsit fél Nolentől. Ebben a korszakban ugyanis egy kisgyerek még nagyon kiszámíthatatlanul mozog, és a simogatás is inkább hirtelen mozdulatokból áll, úgyhogy még várat magára a nagy „kutya-gyerek szerelem”. Ettől függetlenül próbáljuk összeszoktatni őket például közös etetéssel, illetve azzal, hogy ha együtt megyünk sétálni, akkor Nolen is dobja Leninek a labdát. Nálunk Leni is családtag, ezért mindenképpen odafigyelünk arra, hogy ő is jól érezze magát, minden új helyzetet megszokjon. Épp ezért már tanítgatjuk Nolent, hogyan simogassa úgy Lenit, hogy az a kutyának is jó legyen – mesélte az édesanya.

