Azt már megszoktuk Singh Vikitől, hogy mindig nagyszerű formában van, és hogy fantasztikusan néz ki. Amilyen fotót azonban most mutatott, azzal valósággal felrobbantotta az egész internetet. Egyetlen szál fehérneműben mutatja meg hosszú combjait, a vékony szövet alól pedig kivillan vadító teste is. Ráadásul a ruhadarab lángvörös, ebből kifolyólag teljesen őrületbe kerget mindenkit, aki csak ránéz. A tetejében pedig még egy vörös rózsát is a fogai közé szorított.

Singh Viki nagyon szexi / Fotó: Instagram