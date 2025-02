Renée Zellweger ennyit változott az első Bridget Jones óta - Galéria

Így a Valentin-nap előtt a legjobb választás volt bemutatni világszerte a közkedvelt sorozat új, de egyben utolsó részét, tökéletes ajándék hölgyeknek a közös mozizás. A Bridget Jones: Bolondulásig című filmet hatalmas várakozás előzte meg, még úgy is, hogy a történetet már évekkel ezelőtt, 2016-ban megírta Helen Fielding, így tudható volt, hogy Bridget megözvegyül, miután Mark Darcy meghal egy misszióban.

Renée Zellweger a Bridget Jones 4 premierjén Sidneyben, 2025. február 9-én ( Fotó: Getty Iamages)

Renée Zellweger utoljára volt Bridget Jones

2001-ben kapta meg a szerelmet kereső angol lány szerepét a mára Oscar-díjas színésznő. Bridget Jones karakteréhez képest se angol nem volt, sem túlsúlyos, ezért Renée Zellweger elsajátította a bájos angol akcentust és hízókúrába kezdett háromszor is. Mind a háromszor 15 kilót hízott, az első mozi forgatása előtt pizzával és fánkkal tömte magát, és leállt az edzéssel. A második filmnél már viszont már sokkal tudatosabb volt - egy dietetikus által összeállított, magas kalóriatartalmú ételekből álló étrenddel szedte fel a kilókat. A forgatások után a sporttal és a futással adta le villámgyorsan a felszedett kilókat. Renée Zellweger az elmúlt 24 év alatt rengeteget változott, bár a szépészeti beavatkozások segítségét hívta, a kor rajta is meglátszik. A színésznő azonban még most is nagyon szép, jól látszik rajta, hogy az idő múlásával járó jeleket elfogadja.