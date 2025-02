„Nem én csináltam...” – súlyos vádak érték Mihályfi Lucát

Mihályfi Luca magánélete és karrierje is szárnyal, hiszen a Dancing with the Stars műsorában nem csak óriási követőtáborra tett szert, de még a szerelem is rátalált Hegyes Berci személyében. A páros egyébként hamarosan újra látható lesz a televízióban, ugyanis A Nagy Duettben fognak szerepleni, és őket ismerve borítékolható, hogy jókat fogunk szórakozni. Viszont még mielőtt a szórakozásba vetnénk bele magunkat, van itt valami, ami az internet mély bugyraiból került elő. Ez nem más, mint Luca egyik 2023-ban megjelent videóklipje, ami a Reddites nyomozók szerint egy durva koppintás.

Mihályfi Luca klip-botrány: tényleg koppintották? (Fotó: Polyak Attila)

Mihályfi Luca Doja Catről másolt?

Nos, ott tartottunk, hogy van egy klip, ami állítólag nagyon hasonlít egy külföldi sztár videójához. Ez Mihályfi Luca Villám című dalához készült még 2023-ban, amivel semmi gond nem volna, de mint kiderült 2021-ben debütált már egy ilyen hangulatú és stílusú felvétel. Ez pedig nem más, mint a Doja Cat Streets nótájához forgatott film. A hasonlóságot – ahogy említettük – a Redditen szúrták ki, és rögtön számon is kérték az alkotókat, na meg az énekesnőt is...

Nincs olyan képkoca, ami önálló ötlet lett volna, jól látom? Ez egy az egyben Doja Cat kopi. Vajon erről Luca tudott?

– írta valaki.

– Az autós jelenet, az emberek, ez a pókháló, ami oda van ragasztva, mind ugyanaz. Ilyet egyébként lehet, hogy így lemásolsz valamit? – fogalmazott egy másik kommentelő.

A történtekről természetesen megkérdeztük Lucát is, akit nem lepett meg a dolog, tekintve, hogy mennyire köztudott az, hogy a szakmájukban Amerika a mérvadó inspirációs irány. Így a csinos énekesnő büszkén kijelenti azt is, hogy egyszerűen odáig van a klipért!

Nem én csináltam a klipet, hanem a rendezője, a koncepcióját sem én találtam ki. Szerintem amúgy csodálatos lett, és ha már itt tartunk, nyilván Amerikából inspirálódnak sokan a mi szakmánkban is. Én nagyon büszke vagyok erre a klipre!

– mondta a Borsnak Luca.