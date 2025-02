Megfagyott a levegő a Rádió 1 stúdiójában: egymásnak estek Sebestyén Balázsék, kollégája új munka után nézhet

Pillanatok alatt feszült lett a légkör a Rádió 1 stúdiójában, amikor Gévai Juli kérdése után parázs vita alakult ki közte és Sebestyén Balázs között. A rádiós Sebestyén Balázst vonta kérdőre a DJ Oti projekttel kapcsolatban.

Fotó: Markovics Gábor

Gévai Juli kérdéseivel azt sugallta, szerinte Sebestyén Balázs nem sok munkát fektet a projektbe. "Milyen munka? Neked ebbe most mi a munka, hogy eladták az összes jegyet? (...) Hát, te rakod össze a szettet? Mi a munka?" - szegezte Sebestyén Balázsnak a kérdéseket, aki hallhatóan megdöbbent a kirohanáson.

"Jézus Mária... Juli, te ittál? Hetek óta mást se csinálok, mint értekezletekre járok, 4-5 órákat egyeztetünk. Szerinted ez olyan, hogy odamész és csak úgy összeáll hirtelen? Egy ilyennel nagyon nagy meló van, rengeteg, mire ebből színpadi produkció lesz. De kezdek hozzászokni, hogy vannak ilyen reggelek, hogy te így nem igazán vagy velünk egy hullámhosszon" – fogalmazott a műsorvezető.

Balázs azzal érvelt, hogy egy ilyen produkció előkészítése hónapokig tart, és több mint száz ember munkáját igényli. Szerinte nem lehet nagyon leegyszerűsíteni a folyamatot, és bár a csapat valóban számos feladatot elvégez helyette, az ő beleszólása és döntései nélkül nem valósulhatna meg a projekt.

"Miért nem értik a nők? Ezzel azért most meglepsz. Ezzel nagyon sok stressz jár, sok döntés és egyeztetés, amit nyilván visz a csapat is" – magyarázta a rádiós, mire Juli megjegyezte: ő azt gondolta, hogy Balázsnak mindenre van egy embere, és csak a végén véleményez minden apró részletet.

"Sokszor azt gondolom, hogy a nőknek semmiféle realitás- és valóságérzékelésük nincs valójában. Most tudnék mondani dolgokat" – tette még hozzá Sebestyén Balázs, aki az adás során azt is kijelentette, hogy Juli akár másik munka után is kereshet az adás után. "Kifelé menet felveheted a kilépőpapírjaidat"– hangzott el a Balázsékban.