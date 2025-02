Folytatódik a DJ-botrány: Megszólalt a történtekről Regán Lili

Metzker Viki alaposan felkavarta az állóvizet, miután több száz ember előtt megalázta a kolléganőjét, Regán Lilit. Az eset még múlt hétvégén történt, ahol először Lili zenélhetett a közönségnek, majd őt a szőke lemezlovas váltotta. Ám mivel Viki nem ért oda időben a helyszínre, ezért kolléganője tovább maradt a színpadon. Természetesen ő ezt nem bánta, Metzker viszont annál jobban. Állítólag többször is számonkérte a lányt, hogy mégis mit keres itt, hiszen egy rezidensnek kéne inkább zenélnie, majd mikor Lili megkérdezte, hogy nem mindegy-e, kitől veszi át a pultot, annyit mondott: "válogasd meg a szavaid". Nos, innentől már biztosan megvan a történet, hiszen az a bizonyos videó már bejárta az internet minden szegletét: miután Lili elköszönt és sétált lefele a színpadról, Viki a nyelvét kiöltve, két középső ujját a magasba tartva búcsúzott el...

Metzker Viki és Regán Lili nem lesznek barátnők Fotó: Bánkúti Sándor

Metzker Viki és Regán Lili botránya

A történet a videóval egyébként nem ért véget, ugyanis a "kedves" üzenet címzettjéhez is eljutott, aki természetesen reagált is rá. DJ Regán Lili úgy fogalmazott akkor az Instagram-oldalán, hogy Viki már idegesen érkezett a helyszínre, és nem is volt vele túl finom, de azért a bemutatásra mégsem számított. Ellenben szerinte a karma legalább dolgozik, mert a videó eljutott mindenkihez, és látják, hogy mi az igazság.

Persze a válaszra sem kellett sokat várni a másik féltől, aki mártírnak hívta kollégáját, majd azzal érvelt, hogy a forgalomban is így viselkednek egymással az emberek, nem kell ezen meglepődni. Aztán kitért arra, hogy szerinte Lili elrugaszkodott a földtől a hirtelen jött hírnév által. Emiatt úgy gondolja, hogy a fiatal lánynak segítséget kellene kérnie, különben nem lesz esélyre arra, hogy Viki pályafutását követhesse a szakmában, aki már 20 éve tolja az ipart. Ennek zárásaként pedig még a hét elején a Rádió 1-es DJ-kel készített egy képet, amin mindannyian bemutatták a középső ujjukat, feltehetően Lilinek címezve.

A Rádió 1 egyébként csütörtökön reggel reagált is a balhéra, közleményükben pedig jelezték, hogy egyeztettek a szereplőkkel, és a jövőben nem a nyilvánosság előtt fogják lerendezni a problémáikat.

Természetesen előfordulhatnak viták, de hisszük, hogy ezeket érdemes egymás között, nyugodt légkörben megbeszélni, nem pedig nyilvánosság előtt.

A DJ-kel is egyeztettünk erről, és bízunk benne, hogy a jövőben minden konfliktusukra közvetlenebb, építőbb megoldást találnak – írják a közleményben.