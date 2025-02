Ezt nem láttuk jönni: Marcellina új dala szó szerint felrobbantotta az internetet

Keményen indította a februárt Marcellina! Olyannyira, hogy erre mi sem igazán voltunk felkészülve...

Marcellina új videoklipje sokakat sokkolt (Fotó: Marcellina)

A 72 évesen is remek formában lévő Babits Marcella ugyanis a hónap első napján egy olyan új dallal jelentkezett, ami szó szerint felrobbantotta a teljes internetet, és bizony, még azokat is mély megdöbbenéssel töltötte el, akik eddig valamilyen oknál fogva nem hallottak még a Marcellina PJT kreppelt hajú alapítójáról.

No de lássuk a dalt! A valamilyen különös oknál fogva részben angol nyelven felcsendülő szerzemény a No More War, azaz a Ne legyen több háború címet viseli, és arról szól, hogy a világban tomboló gyűlölet helyett az embereknek inkább a szeretetre kéne koncentrálniuk a földi lét során.

Marcellina talpig feketében, egy fajta jó boszorkányként hirdeti a klipben, hogy a szeretet ereje mindent legyőz. Teszi mindezt olyan utánozhatatlan, irigylésre méltó energiával, hogy legfeljebb az zökkenti ki a hallgatót/nézőt, hogy az énekesnő keze olykor kilóg a képernyőből. Bár a dal címe és fő mondanivalója angolul van, a fő dalszöveg magyarul hangzik el. Íme:

No more war // :No more war no more war no more war no more no more nou nou nou no //: no more war no more no more nou nou nou no Ne legyen háború

Miért gyűlölsz - engedd már el Szeretet kell - azt nyomd ezerrel

Egy életünk - egy halálunk Nem kell harc nekünk - ne legyen robbanás

Miért gyilkolsz - így véres jövő vár

Itt az idő - a békét hozd már Akkor is, ha más szemben áll

Nem kell harc nekünk - ne legyen robbanás

No more war no more war no more war no more no more nou nou nou no //: no more war no more no more nou nou nou no Ne legyen háború

Forró napfény - szívemben élj csak azt kérem – ne múljon még

Bíbor virág - mély boldogság Maradj meg nekünk - ne legyen robbanás

No more war no more war no more war no more no more nou nou nou no //: no more war no more no more nou nou nou no Ne legyen háború

Nem kell a sok fegyver nekünk…..

Így hangzik a lírai elemekkel tűzdelt, ámde a közérthetőség miatt egyszerűen megfogalmazott szöveg, amit Marcellina sejtelmes pillantások mellett próbál meg átadni a nézőknek. Nos, az érdekes látványvilágú klip pár hét leforgása alatt 23 ezer megtekintést ért el, ami semmiképp sem rossz teljesítmény, sőt. Az már persze más kérdés, hogy a netezők többsége szerint van valami nagyon furcsa a dalban, és a videoklip sem piskóta...