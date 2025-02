43 évesen teherbe esett a magyar szépségkirálynő, aki korábban két babáját is elveszítette - Fotó

CSODA!!! Babát várok, már 5. Hónapja! Tavaly augusztusban meséltem nektek hogy június végén zártuk a 10. Lombik programunkat, s hogy mennyire hálás vagyok azért hogy a kisfiam megszülethetett... s hogy az egész tanulsága hogy MINDEN megérte! Akkor úgy éreztem hogy most van az a pont, amikor picit megpihenünk s meglátjuk merre visz az élet. De azt álmomban sem hittem volna, hogy lesz egy kis jövevény, aki minden előzetes várakozásra s jelenleg ismert statisztikára fittyet hányva, spontán egy évre rá bekopogtat! Már pedig ez a kislány most már többször és több formában is bebizonyította hogy ő mindezt komolyan gondolja, s pár hónap múlva érkezik! Nagyon várunk pici lány! Én vigyázok Rád, de kérlek Te is Vigyázz Magadra! Higgyetek a csodákban! Mert léteznek!