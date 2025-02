Feleségéről vallott Kis Grófo: "Nálunk, aki házasságot köt, az egy életre szól"

Kis Grófo zenéire határon innen és túl is rengetegen buliznak, az énekes él-hal a munkájáért. Ennél előrébb természetesen csak családját sorolja, akik a legfontosabb szerepet töltik be az életében. Feleségével, Tündivel éppen a napokban ünnepelték tizennegyedik házassági évfordulójukat. Ezzel kapcsolatban Grófo-Kozák László a Borsnak elmesélte, hogyan élték meg a jeles napot és mi az, amit a család szempontjából a legfontosabbnak tartanak.

Kis Grófo családja rendkívül szorosra zár: Tündivel 14 éve házasok és békében, szeretetben nevelik három gyermeküket (Fotó: Szabolcs László)

Kis Grófo családja: „Szeretném átadni a gyerekeimnek”

A Bulibáró házassági évfordulója igencsak közel esik a Valentin-naphoz, hiszen, míg utóbbi február 14-ére, addig az évforduló 16-ára esik. Ez azonban nem tántorítja el a házaspárt, hogy kétszer ünnepeljen.

– Híve vagyok az ünneplésnek, nálunk az a szokás, hogy aki házasságot köt, az egy életre szól. Itt nincs állandó kikacsintgatás, s bár nyilván nincs törvénybe írva, hogy egy kapcsolat örök életig kitart, de nálunk sokáig tart és törekszünk rá, hogy így legyen, egyelőre azt hiszem, jó úton haladunk efelé, hiszen három gyönyörű gyermeket nevelünk.

– kezdi Grófo, aki elárulta nekünk, hogy nagyon jól telt az évforduló. – A feleségem kíváncsi is volt, hogy emlékszem-e a jeles napra, de természetesen nem felejtettem el – mondja nevetve. – Valentin-napon is megleptem és a házassági évfordulón is, nagyon örült. Virágboxot vettem, ami nagyon tetszett neki és a Jóisten áldását is mindig kérjük, hogy majd az 50. évfordulót is így tudjuk együtt ünnepelni – tette hozzá. Az énekes és felesége egyébként nem kettesben, hanem gyerekeik társaságában ünnepeltek, mint mondja, ez tudatos döntés volt részükről.

– Fontosnak tartom, hogy a gyerekeink is lássák és tapasztalják ezt meg, hogy később majd ők is ilyen szépen tudják egymást köszönteni a házastársaikkal, hogy mindig legyen kapacitás egy kis figyelmességre. Példaértékű dolognak tartom, amit szeretnénk átadni a gyerekeknek, hiszen mi is ezt láttuk a szüleinktől és ezt szeretnénk továbbvinni.

Tengerparti esküvőre készülnek?

Kis Grófo felesége szintén nagyon ötletesen készült a februári ünnepi időszakra, Valentin-nap alkalmából például egy gyönyörű, “Grófo” feliratú mandzsettával lepte meg szeretett férjét. Grófo egyébként kérdésünkre reagált a korábbi hírekre is, amely szerint újra elvenné feleségét.

– Igazság szerint a feleségemnek nagy vágya, hogy külföldön, fehér homokos tengerparton kérjem meg a kezét újra. Mivel nálunk leányszöktetés történt, ezért neki nem volt fehér ruhája és nagyon szeretne, illetve hogy nekem is fehér öltönyöm legyen. Tervezem valamikor meglepni őt ezzel, de egyelőre nincs konkrétum, csak szeretném minél tovább titokban tartani.

– Teljesen úgysem tudom eltitkolni, mert az álomruhát úgyis ő választaná ki, de ameddig csak lehet, nem fogok beszélni róla, hogy meglepetés lehessen. Ez egy reális kilátás, csak az időpont lesz majd kérdés – mondta érdeklődésünkre.