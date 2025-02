Megszólalt a bennfentes: durva, amit Meghan Markle-ről állított

Köztudott, hogy Meghan Markle nehezen tudott alkalmazkodni a királyi család életéhez. 2020 januárjában, kevesebb mint két évvel az esküvőjük után a sussexiek hirtelen visszalépnek a brit királyi család magas rangú tagjaiként ellátott szerepüktől, majd Kaliforniába költöztek.

Bennfentesek szerint Meghan nehezen tudott kiigazodni a számos protokollon és hagyományon - és a rangidős tagokról is lesújtóan nyilatkozott. A szerző, Tom Quinn új könyvében, a Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants (Igen, asszonyom: A királyi szolgálók titkos élete) című könyvében - amelyből a The Times közölt részletet - elárulja, hogy Harry herceg felesége állítólag mit gondolt új helyzetéről.

Meghan nagyon nem szerette a hierarchiát. Sok szabály valóban elég értelmetlennek tűnik, és csak azért létezik, hogy az egyes magas rangú királyi személyek relatív státusza védett legyen. A rangidős családtagok pedig olyan érzékeny társaság - ha valaki arany tollat vagy új autót kap, mindannyian akarnak egyet. Meghan szerint úgy viselkednek, mint a kisbabák

- mondta egykori csapatának egyik tagja.

Harry a királyi életet bemutató hatrészes Netflix doku-sorozatában felidézte párja első találkozását a királynővel, miután 2016-ban randizni kezdtek.

− A nagymamám volt az első rangidős családtag, akivel Meghan találkozott. Fogalma sem volt arról, miből állt ez az egész. Szóval ez egy kicsit sokkoló volt számára - mesélte Harry herceg a sorozatban.

Meghan ezután megosztotta, hogy miközben úton voltak a királynőhöz, párja megkérdezte tőle, tudja-e, hogyan kell pukedlizni.

Az autóban ültünk, egyszer csak hozzám szólt, és megkérdezte: »Tudod, hogy kell pukedlizni, ugye?« Én pedig azt hittem, hogy ez csak egy vicc

- vallotta be a Meghan Markle.