John Cena hajón melegszik a nagy hidegben

John Cena jelenleg Budapesten tartózkodik, ahol a "Matchbox" című film forgatásán vesz részt. Most is a Lánchíd környékén dolgoznak, ahol a színész egy sérüléssel az arcán sétál le-fel a hídon és annak környékén. Ez persze csak smink, a színész köszöni szépen, jól van, és a hírek szerint nagyon örül annak, hogy a magyar fővárosban lehet. A munka annak ellenére is nagy tempóban halad, hogy meglehetősen hideg van a fővárosban, ezért a stábtagok a forgatási szünetekben pokrócokkal bugyolálják be magukat, a főszereplő pedig egy Dunán kikötött hajóban melegszik.

John Cena Budapesten forgat (Fotó: Mate Krisztian)

John Cena Budapest kedvence

Az amerikai profi pankrátor, színész, rapper és televíziós személyiség hihetetlenül közvetlen ember, a forgatások szünetében szívesen vált egy pár szót a rajongókkal, és a filmen dolgozó stábbal is baráti viszonyt ápol. Pedig lenne miért nyugtalannak lennie, mivel a filmforgatáson nem egyszer kell különösen veszélyes jelenetet forgatnia, és általában is elég megterhelő ez a munka számára.

John Cena Matchbox című filmje hidegben forog

Egy forgatási napon többszáz ember dolgozik azon, hogy tökéletes legyen minden, kezdve a forgatási helyszínt biztosító biztonságiaktól, akik ádáz harcot vívnak a kíváncsiskodó tömeggel, egészen a kamerásokon át. A Bors helyszínen tartózkodó munkatársa megtudta, hogy van például egy tucat olyan dolgozó, akiknek csak az a feladatuk, hogy amikor állnak a kamerák, addig a színészeket elkísérjék a Lánchíd lábánál álló egyik hajóra, ahol a melegedő található. Itt húzza meg magát John Cena is a felvételek szünetében, akire rá is fér a meleg levegő, hiszen naphosszat egy szál öltönyben áll a fogcsikorgató februári hidegben.

John Cena mindent megtesz azért, hogy jó film legyen a Matchbox (Fotó: Mate Krisztian)

John Cena visszatér

A színész ennek ellenére nem panaszkodik, amikor szólnak neki, akkor már szalad is, hogy minél gyorsabban végezzenek a munkálatokkal. A hírek szerint egyébként, Cena ma forgat utoljára a Lánchídnál, a stáb felpakol és továbbáll. De nem kell annak a rajongónak sem aggódnia, aki most lemaradt egy személyes találkozásról: a stábtagoktól megtudtuk, hogy márciusban újra visszatér a világsztár Budapestre.