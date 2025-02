Hoppá! Válásuk után újra együtt a Házasság első látásra két sztárja - Fotó

Házasság első látásra Geri és Bogi még az első évadból lehet ismerős a TV2 nézőinek. Ők voltak az a páros, akiknek bár nehezen indult be a kapcsolatuk, a végére mindenki azért szurkolt, hogy két igennel folytassák a házasságukat. Sajnos ez nem így történt, ugyanis mindketten a válás mellett döntöttek, és úgy tűnt, hogy ebből nem is lesz visszaút. Ez valamilyen formában érthető is volt, hiszen Bogi már a műsor elején elárulta a viselkedésével, hogy nem Geri számára az igazi. Sokszor beszólogatott neki, s mindig talált valamit, ami nem tetszett. Ezt férje tűrte egy darabig türelmesen, ám mikor neje elkezdett nyitni felé, akkor rajta látszott inkább, hogy csak barátként gondol Bogira...

Házasság első látásra Bogi újra együtt van Gerivel (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Geri és Bogi újra együtt!

Nos, bár elváltak a barátság megmaradt köztük, legalábbis ez derült ki egy korábbi interjúból. Akkor Bogi azt mondta, hogy már a műsorban elindult ez a kapcsolat, és a forgatásokat követően csak még erősebb lett. Akkor például napi szinten beszéltek, találkoztak és mindent megosztottak a másikkal. A jelek szerint pedig ez közel egy évvel később sem változott...

Most Geri rakott ki az Instagram-oldalára egy közös fotót volt feleségével, amin láthatóan nagyon jól érzik magukat. Nem meglepő, hogy érkeztek is a kommentek, milyen szép pár lennének együtt, de valószínűleg erről szó sincs. Nem ez az első alkalom ugyanis, hogy közös képen mosolyog vissza ránk az egykori házaspár, de a rajongók fantáziájának természetesen nehéz határt szabni.

Maguk annyira helyesek így együtt

– írta valaki.

– Milyen boldognak tűntök a képen hogy nincs nyomás rajtatok – fogalmazott egy másik kommentelő.