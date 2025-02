Szorul a hurok a nyaka körül: kiderülhet, hazudott-e Harry herceg

Korábban egy bíró arra nyújtott be kérvényt, hogy hozzák nyilvánosságra Harry herceg vízumkérő iratait, most pedig az amerikai Belbiztonsági Minisztérium ebbe beleegyezett: három iratot nyilvánossá tesznek (természetesen bizonyos, személyiségjogokat védő adatok kitakarásával), egy negyedik irat azonban továbbra is elzárt marad – írja a brit Mirror oldala.

Donald Trump elnök egyébként korábban maga is nyilatkozott az ügyről, kijelentve: nem áll szándékában kiutasítani a herceget az Amerikai Egyesült Államokból. Ugyanakkor nem állta meg, hogy oda ne szúrjon kicsit Harry feleségének, Meghan Markle-nek.

Békén hagyom. Van elég gondja a felesége miatt. Szörnyű nő!

– jelentette ki Trump.