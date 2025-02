Harry és Meghan nem tud leállni, újabb rongyrázással haragították magukra a királyi családot

Péntek este megérkezett Kanadába Harry herceg és Meghan Markle, akik néhány napja még az emberekért és az otthonukért izgultak Kaliforniában a tűzvészek miatt, most pedig már a szomszédos ország legfényűzőbb hoteljában tartózkodnak a vancouveri Fairmont Pacific Rimben, amelyet olyan hírességek látogattak korábban, mint Tom Cruise vagy éppen Ed Sheeran. Az újságírók ugyanis lencsevégre kapták a sussex-i házaspárt, akik a 3 elsötétített ablakú terepjáróval és népes testőrcsapatukkal megérkeznek a szállodához.

Harry és Meghan akkor is urizál, amikor rászoruló veteránok megsegítéséről van szó /Fotó: AFP

A Mirror számolt be róla, hogy Harrynek hamarosan jelenése lesz a kanadai Invictus Games-en, amelynek alapítója és védnöke a herceg, és a veteránok tiszteletéről és megsegítéséről szól. A 9 napos rendezvény hatalmas népszerűségnek és érdeklődésnek örvend, a nyitó ünnepségén olyan sztárok fognak fellépni, mint Katy Perry, Chris Martin, vagy éppen Nelly Furtado. A lap tájékoztatása szerint Harryék nem mást, mint a hercegi lakosztályt bérlik a hotelben, amely éjszakánként potom 5000 fontba (2 millió forintba) kerül, és van benne minden luxus, ami szemnek és szájnak ingere. Természetesen Harrynek és Meghannek fontos volt, hogy Kanadában is megmutathassák, hogy nekik is jár az, mint az amerikai hírességeknek.

A lakosztály tartalmaz egy Swarovsky-kristály csillárt, saját medencéket kültéren és beltéren, saját boros pincét, kandallót, és ami talán igazán exkluzívvá teszi, hogy teljesen elszeparálva lett kialakítva a szálloda többi részétől. Szinte olyan érzése lehet a benne lakónak, mintha egy saját szállodája lenne.

