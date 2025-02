Feladta a szervezete a harcot: elhunyt a népszerű rocksztár

Megrendítő veszteség érte a zenei világot: 77 éves korában elhunyt Bruce Howe rocksztár. A veterán zenész, aki a 70-es évekbeli Fraternity együttes basszusgitárosa volt Jimmy Barnes és az AC/DC legendája, Bon Scott mellett, hosszan tartó betegség után halt meg.

Gyász, 77 éves korában elhunyt a rocklegenda / Fotó: unsplash.com

A szomorú hírt Barnes közölte, aki a közösségi oldalán a következőképpen búcsúzott barátjától és zenésztársától:

Drága barátom, Bruce Howe elhunyt a rákkal vívott küzdelem után. Bruce volt az első ember, akit felhívtam, amikor szólókarrierbe kezdtem. Basszusgitározott a zenekaromban, és egyengette a karrieremet a korai években. Nagyon fog hiányozni. Nyugodj békében, te voltál a legvadabb basszusgitáros, akit valaha hallottam.

A Fraternity, akik a Seasons of Change és az If You Got It című kislemezekkel a listák élére kerültek Ausztráliában, 1970-ben alakult, majd a banda öt évvel később feloszlott. A zenekart Howe alapította John Bisset, Mick Jurd és Tony Buettel együtt, a Highway to Hell énekese, Scott pedig később csatlakozott a bandába.

Amikor Scott 1973-ban kilépett, és az AC/DC-hez csatlakozott, a következő évben John Swan lett a zenekar énekese, majd 1975-ben öccse, Barnes lett a banda frontembere. Howe, miután otthagyta a Fraternity-t, továbbra is aktív maradt, és együtt dolgozott Barnes-szal a szólóprojektjeiben. A rocksztárt fia, JJ, valamint unokái, Jack és Jasmin gyászolják - írja a Metro.