Forró csókban forrt össze Palvin Barbi és szerelme - Fotó

Világhírű modellünk, Palvin Barbi és a színészként ismert szerelme, Dylan Sprouse 2018-ban kezdtek el randizgatni. 2023-ban összeházasodtak, azóta pedig boldogabbak, mint valaha.

Fotó: AFP / AFP

Lassan, de biztosan közeledik a Valentin-nap, a szerelmesek napja, így nem is csoda, hogy a magyar szupermodell több összebújós édes fotót is megosztott közösségi oldalán. A levegő még egy év házasság után is jól láthatóan szikrázik Barbi és Dyaln között. Legalábbis erről árulkodik Palvin Barbi legfrissebb lapozható fotó galériája. Többek között látható, amint férje ölében ül, de forró csókot is váltanak egymással.

Íme a szerelmes Palvin Barbara: