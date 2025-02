Dobó Kata: „Mindig úton vagyunk, soha nem érkezünk meg”

hot!: Egyébként a lányod tart neked valamilyen tükröt?

D.K.: Szofin keresztül tanultam meg, milyen az önzetlen szeretet. Ő tanított meg arra, hogy azt a feltétel nélküli szeretetet, amit ő tőlem megkap csak azért, mert létezik, magamnak is megadhatom. Úgy éreztem: „Micsoda? Hogy én magamat? Szeretni?” Nem volt egyszerű végigmenni ezen az úton, de azóta kevésbé ostorozom magam. Ha rossz kedvem van, akkor szabad azt megélnem. Nem veszem magamra a külső körülményeket, bár olykor nem könnyű. Magánzó vagyok, nincsenek főnökeim, így viszont légüres térbe is kerülhetek, de igyekszem pozitív maradni, mert azzal vonzom be a jó dolgokat.

hot!: Lehetséges, hogy Szofi követ majd téged a pályán?

D.K.: Ezt még korai lenne megmondani. Az biztos, hogy nagyon muzikális: zongorázik, és gyönyörűen énekel, kórusba is jár. Játszott már színházban és filmen is, de hogy megmarad-e az érdeklődése, azt nem tudom. Én csak azt szeretném, hogy ő is olyan hivatást találjon, amit soha nem él meg munkaként.

Dobó Kata Árpa Attila állandó felesége

hot!: Aki – úgymond – követ téged a pályán, az „állandó férjed”, Árpa Attila.

D.K.: Igen, Attilával már sokszor játszottunk férj-feleséget, legutóbb egy független filmben és persze most, az új napi sorozatban. Egyébként nagyon szeretem a sorozatbeli karakteremet, mert az ember olykor szeretne picit mások érzéseivel nem törődve élni, szűrő nélkül mondani bármit, amit gondol, mint Enikő. Ezt ugyebár nem tehetjük meg. Én ennél visszafogottabb vagyok, decensebb és békepárti. Attilával pedig imádok dolgozni: nagyon alázatos, nagyon nagy munkabírású, kedves. Igazi megtartó erő. Jól működünk, jó volt a casting, bár a forgatás alatt párszor tréfásan jeleztük, hogy senki nem fogja elhinni, hogy nekünk huszonéves gyerekeink vannak. (Nevet.)