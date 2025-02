Ennyi volt: Csuti elhagyta az országot, ide vezetett az útja

Kulcsár Edina exférje és első két gyermekének édesapja, Szabó András Csuti az utóbbi években rengeteg műsorban feltűnt, de talán a legmeglepőbb az volt, mikor elvállalta a Dancing with the Stars-t. Sajnos nem sikerült megnyernie a TV2 nagy sikerű táncos műsorát, de így is mindenkit lenyűgözött a parketten nyújtott teljesítményével.

Csuti / Fotó: Instagram / csut.i / hot magazin

Csuti nemrég a közösségi oldalán háborgott egy picit, amiért még csak február van, de idén már másodjára beteg. A rajongói természetesen jobbulást kívántak neki, és úgy tűnik, hogy a sok pozitív üzenet és gondolat jót tett a hírességgel, ugyanis az Insta Storyjai alapján már van annyira jól, hogy utazzon.

Csuti elárulta, hogy repülőre szállt és meg sem áll egészen Dubajig – még a repjegyet is megmutatta.

Csuti persze nem egyedül utazik, hiszen a szerelme, Sudár Bius is kirakta Insta Storyban, hogy még a plüssnyusziját is berakta a bőröndjébe, így valószínűleg egy romantikus, Valentin-napi dubaji kiruccanásról van szó – a rajongók pedig titkon abban reménykednek, hogy az üzletember végre felteszi a nagy kérdést a kedvesének, hátha jegygyűrűvel az ujján tér haza.