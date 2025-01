Weisz Fanni nem titkolózik tovább: Megmutatta kisfiát

Weisz Fanni férje mellett végre megtalálta a boldogságot és már első közös gyermekük is megszületett december 19-én. A család számára így még különlegesebb volt a karácsony, hiszen már kisfiukkal együtt ünnepelhettek. Igaz, nagyon óvja a magánéletét, de az újdonsült édesanya nem bírta tovább titkolni büszkeségét és végre megmutatta Bendegúzt.

Weisz Fanni esküvője után decemberben a kisfia is megszületett, így a modell boldogabb, mint valaha Fotó: Regéczy Nagy Andrea/hot magazin

Weisz Fanni párja 2 év egyedüllét után érkezett meg az életébe 2024-ben és a modell szinte azonnal kivirult az új szerelemtől. Úgy tűnik, mindketten a nagybetűs igazit találták meg a másik személyében, hiszen mindössze néhány hónap után bejelentették, hogy szülők lesznek. A hatalmas örömhír után a baba nemére és Weisz Fanni esküvőjére sem kellett sokat várni, a szépségkirálynő és civil vállalkozó kedvese novemberben álltak oltár elé.

Novemberben volt a mi nagy napunk! Pont olyan volt, ahogy elképzeltem, a legfontosabb emberekkel, szűk családi körben mondtuk ki a boldogító igent. Számomra ennél szebb nem is lehetett volna, hiszen a család mindennél fontosabb

– mesélte a Borsnak december elején az újdonsült feleség.

Weisz Fanni családja végre teljes

A fiatal anyuka persze továbbra sem szeretné kiteregetni a családi életüket, de egy-egy idilli pillanatba azért betekintést enged a követőinek is. Így tett most is, amikor közösségi oldalán megosztott egy édes fotót, amin a kisbaba is látható. A képről pedig egyértelműen látszik, hogy a mindennapjaikban mostanában a béke és a boldogság uralkodik.