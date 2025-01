"Tökéletes szülinapi este" – Így ünnepelt Tóth Gabi és a szerelme

Egészen hihetetlen belegondolni, hogy Tóth Gabi 37 éves lett, hiszen mondhatni a szemünk láttára nőtt fel. Szinte még kölyökként ismertük meg őt a Megasztárban, manapság pedig megkerülhetetlen alakja a magyar celebvilágnak – nemrég még a Dancing with the Stars-ban is láthattuk őt a szerelmével, Papp Máté Bencével.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Tóth Gabi számára különleges volt a 37. születésnapja, legalábbis erről árulkodik az írása, amit a közösségi oldalán tett közzé – érezhetően nagyon meghatotta őt a sok szeretet, amit a jeles napon kapott a rajongóitól.

37 éves lettem ..

Megannyi tapasztalattal, amely egy egész èletre is elég lenne, de annál nagyobb erővel, hittel , szeretettel, újrakezdéssel haladok útjaimon tovább és engedem , hogy minden úgy történjen, ahogy azt nekem szánták fentről! Engedem… elfogadom és törekszem a békére a lelkemben!

Köszönöm a sok szép üzenetet, köszöntést! Sokan szerettek.. jól esik érezni! Ölellek benneteket!

Szeretettel!

Gabi🫶⭐️

– írta Tóth Gabi.

Természetesen az énekesnő kedvese, Papp Máté Bence is készült a születésnapjára, hiszen elvitte őt az egyik kedvenc éttermébe, ahol ráadásul még meglepitortát is kapott.

Tökéletes szülinapi este az egyik kedvenc éttermemben! Köszönöm , hogy elhoztál🥹❤️

Ismét minden isteni finom volt és még meglepi tortát is kaptam

– osztotta meg a követőivel Tóth Gabi.

Itt lehet megtekinteni a posztot: