Sofía Vergara szerelmet remél 2025-től

A január eleji Golden Globe-gálán minden riporter arról kérdezte az egyedül érkező színésznőt, hogy mit remél az új évtől. Sofía Vergara frappánsan meg is fogalmazta válaszát.

Sofía Vergara reméli, hamarosan megtalálja az igazit Fotó: Getty Images / CBS Photo Archive / hot magazin

– Egészséget, pénzt és új barátot. De minimum egy jó szeretőt! – kacsintott a Modern család című sorozat sztárja.

Vergarát nemrég még romantikus szálak fűzték Justin Saliman ortopédsebészhez, akivel 2024 októbere óta járt, miután hét év házasság után elvált Joe Mangainellótól. Ám tavaly év végén az orvossal is szakított.

– Sofía napjai a spontaneitásról és a szórakozásról szólnak, Justin viszont szigorú időbeosztással él, nem tud akármikor közös programokra menni – árulta el egy bennfentes az OK!-nak. – Sofía erre unt rá.

A sebészorvos Saliman a munkája miatt csak ritkán járt el bulizni Sofiával, aki nehezményezte ezt Fotó: Profimedia / hot magazin

Sofía Vergara New Yorkban veti ki a hálóját

Az ismét szingli színésznő szerint a legalkalmasabb hely a partnerkeresésre a Nagy Alma.

– New Yorkban sokkal színesebb a társaság, mint Los Angelesben, ahol szinte mindenki a szórakoztatóiparban dolgozik – magyarázta Vergara. – De New Yorkba mindenfelől jönnek, mindenféle foglalkozású emberek: vannak építészek, írók, üzletemberek is, nem csak színészek. Lehet ismerkedni, válogatni; ez az, ami kell nekem! – idézte a legfrissebb hot! magazin a Sofíát.