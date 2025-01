Nem tudsz máshova nézni: gigászi mellbedobással közölte a hírt Tolvai Reni

Pihenéssel kezdi az újévet Tolvai Reni. Az énekesnő a Mátrában töltődik fel a 2025-ös évre azok után, hogy tavaly több évnyi kihagyás után több videoklippel, dallal és albummal is elődrukkolt. A gyönyörű énekesnő, aki még a Sztárban Sztár All Starsban is szerepet vállalt, Instagram-oldalán jelentkezett be "teleléséről", természetesen egy szexi fotó kíséretében.

Pihenéssel és szexizéssel kezdte az évet Tolvai Reni / Fotó: BS

Tolvai Reni ugyanis szó szerint mellbedobással élvezte a dézsázást az éjszaka leple alatt, amiről fotót is posztolt rajongói legnagyobb örömére.

dézsaCat

- írta röviden posztja mellé, amelyhez nem meglepő módon rögtön jöttek a dögösségét kiemelő kommentek, és az olyan szavakat sem találó visszajelzések, mint:

Aztaaa.

Az énekesnő tehát a fotók alapján nagyon jól érzi magát a pihenőházban.