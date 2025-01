Gólyahír: 1 éve jött ki a börtönből, most megszületett Gypsy Rose első gyermeke

Gypsy Rose Blanchard nevét akkor ismerte meg a világ, amikor kiderült, hogy bűnrészes volt az édesanyja meggyilkolásában. A nő egész életen át tartó fizikai, lelki és orvosi bántalmazásnak vetette alá a lányát, Gypsy pedig mindenképp ki akart törni ebből, de egyedül nem volt képes rá. Megismerkedett az interneten egy férfival, aki végül az ő segítségével megölte a nőt – a konkrét gyilkosságban nem vett részt Gypsy Rose, de a körülményeket biztosította.

Gypsy Rose / Fotó: NurPhoto via AFP

Gypsy Rose Blanchard ügye nagyon megosztó volt, sokan az ő oldalára álltak még úgy is, hogy köze volt a bántalmazó édesanyja gyilkosságához. 10 év börtönbüntetést kapott, de végül 7 év után kiengedték 2023 decemberében. A Life.hu is írja, hogy a jelenleg 33 éves nő új életet kezdett a szabadulása után, nemrég pedig hatalmas örömhírt jelentett be, ugyanis kiderült, hogy december 28-án megszületett párjától, Ken Urkertől az első gyermeke, aki az Aurora Raiana Urker nevet kapta.

Gypsy Rose és a gyermeke jól vannak, óriási a boldogság – a szerelme egy képet is kirakott a családról: