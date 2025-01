Díjjal indult az új éve Leslie Mandokinak!

„Szívből köszönöm ezt a rangos elismerést, amelyet nemcsak személyes díjnak tekintek, hanem a zene és a művészet erejének ünnepének is. Ezt a díjat szeretném megosztani Szakcsi Lakatos Bélával, aki a tanítóm, jó barátom és mentorom volt, valamint mindazokkal, akik a magyar és roma kultúra népszerűsítésén dolgoznak világszerte, megőrizve e gazdag hagyományok értékeit. Ő volt az aki a híres Bem Rakparti Jazz-Rock klubban 17 évesen felhívott az akkor számomra világot jelentő színpadra és azzal tisztelt meg hogy játszhattam vele. A művész alázatos hálás köszönetével tartozom neki. Szakcsi mutatta be nekem pár évvel ezelőtt Mága Zolit. Hálámat fejezem ki a közönségnek is, akiknek szeretete és támogatása nélkül ez az út nem valósulhatott volna meg."-mondta Leslie mély tisztelettel felidézve emlékeit Szakcsi Lakatos Béláról, akit a roma zenei hagyományok egyik legkiemelkedőbb alakjának tart.

„Évtizedekkel ezelőtt, Esztergomban történt egy emlékezetes találkozás. Egy idős roma ószeresnél jártam, és kinéztem magamnak egy régi rádiót, amit meg akartam vásárolni. Az árus azonnal felismert, és tudta, hogy Szakcsi Lakatos Béla a Mandoki Soulmates tagja. Ragaszkodott hozzá, hogy ajándékba adja a rádiót, ezzel szerette volna megköszönni, hogy Szakcsit bevettem a bandába. Azt mondtam neki, hogy valójában épp az ellenkezője igaz: én tartozom mélységes hálával Szakcsinak, aki mesterként olyan tudással és értékekkel gazdagított, amelyek lehetővé tették számomra, hogy Los Angelestől Londonig a zenei világ legikonikusabb legendáival dolgozhassak együtt.Ez a találkozás mély nyomot hagyott bennem, hiszen nemcsak Szakcsi iránti tiszteletét fejezte ki, hanem azt is megmutatta, hogy a zene milyen mély és őszinte kapcsolatokat képes teremteni."- mesélte Leslie.

A rangos elismerés, amelyet a Hollóházi manufaktúra által megálmodott, egyedi tervezésű porcelánváza testesít meg, Leslie Mandoki kiemelkedő nemzetközi zenei és művészeti pályafutásának, valamint rendkívüli sikereinek megérdemelt méltatása. Ez a díj nem csupán a művész sokoldalúságát és egyedülálló kreativitását ismeri el, hanem példaértékű életművének és a globális kulturális színtérre gyakorolt maradandó hatásának ünnepe is. Mindemellett a magyar alkotókészség és művészi értékek nemzetközi rangját és elismertségét is szimbolizálja. A művész jelenléte hangsúlyozta a művészet határokon átívelő erejét, amely a kreativitást és az összetartozást is képviseli.