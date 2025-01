Caramel: „A házasság próbája a közös lakásfelújítás”

Vannak olyan nevek a fejemben, akik tehetségesek, és ezért szeretnék velük együttműködni. Tartjuk és ápoljuk a kapcsolatot, sőt! Több olyan jelentkező is volt, aki sajnos nem került be a döntőbe, de a fantáziámat beindította. Ők még nem tudják, de ebben az évben meg fogom őket keresni, mert én szeretnék velük valahogy együtt dolgozni. Nagyon sok tehetséges ember van ebben az országban. Simán meg tudjuk tölteni a következő Megasztár évadot, akár 24 vagy több fővel is. Remélem, hogy a felhívásomra sokan visszatérnek és egy szuper évadot hozunk majd össze. Legalább olyat, mint az idei!