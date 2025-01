Bodnár Attila elmondta: így van most Pap Rita az agyvérzés után

Keserédesen teltek az ünnepek a Modern Hungária énekeseinek: Pap Rita karácsony előtt tőle szokatlan módon fejfájásra panaszkodott, majd szédülés és látászavar jelentkezett nála, végül jobbnak látták kórházba menni. Jól tették, ugyanis kiderült, az énekesnőnek agyvérzése volt. Férje, Bodnár Attila most helyzetjelentést adott a hogylétükről.

Pap Rita és Bodnár Attila kényszerpihenőt tart a koncertezéssel, azonban bíznak benne, hamarosan visszatérnek a színpadra (Fotó: Bodnár Attila)

Bodnár Attila: „Nagyobb baj is lehetett volna”

– Rita szerencsére jól van, azóta nem is ment fel a vérnyomása: naponta háromszor mérjük. Kíméli magát, nem engedem, hogy nehezet emeljen, erőfeszítéseket tegyen – mesélte a Metropolnak a Modern Hungária énekese, aki most a széltől is óvja szeretett feleségét: nem engedi emelni, erőlködni.

– Egy hónap múlva lesz kontroll, bízunk a jó eredményben. Amúgy is „óvatos duhaj” vagyok, de azóta még aggódóbb lettem, úgy vagyok vele, hogy jobb félni, mint megijedni. Az biztos, innentől más lesz az életünk.

Bodnár Attila mindenben támogatja felesége felépülését (Fotó: Bodnár Attila)

Bodnár Attila kiemelte, szerinte nagy szerencséjük volt, hiszen ha a vérzés más területen jelentkezik, könnyen maradandó kár is keletkezhetett volna. De a várhatóan gyors felépüléshez hozzátartozik az is, hogy Pap Rita évtizedek óta nagyon egészségtudatosan él. Hatására az énekes is elhagyta a káros szokásai, ennek ellenére küzd némi problémával:

– Egy éve jelentkezett nálam egy furcsa fülzúgás, ami azóta sem múlik, és az okát sem fejtették még meg. Akkor teljes életmódváltásba kezdtem, le is ment rólam tíz-tizenöt kiló, egészen kezdek hasonlítani a régi önmagamra. A cigarettát már vagy harminc éve letettem, és egy éve nincs sör, Jägermeister sem. Az egyetlen »káros« élvezeti cikk a keserű csoki, aminek tulajdonképpen jótékony hatása van. De fogyasztjuk az értisztító hatású brokkolit, paradicsomot, narancsot, almát…

„Életkorról ne ejtsünk szót"

Bodnár Attila hozzátette, bízik benne, hogy minél előbb vissza tudnak térni a színpadra a Modern Hungária együttessel, közös produkciójukkal.

– Olyan dalok készültek az elmúlt időszakban, amit nem is gondoltam volna korábban, megkomolyodtunk, így született a Hol jársz, Az élet megy tovább, Bolond világ. Sok mindenen dolgozunk még, így kis pihenő után szeretnénk visszatérni. Életkorról ne ejtsünk szót, nézzük csak meg a 86 éves Korda Györgyöt, vagy a 82 éves Paul McCartney-t, de ott van Eric Clapton, Bon Jovi… mind kortalanok, ugyanúgy imádja őket a közönség, mint fiatalkorukban. Úgy látszik, a zene gyógyít!