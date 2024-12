Peter Srámek: Mást nem is kívánhatnék magamnak

Múlt héten Komáromban még karácsonyi duplakoncertem is volt, mert az elsőre olyan gyorsan elkeltek a jegyek, hogy még egyet akartak. Ilyen még életemben nem volt soha és számomra óriási öröm, hogy a rajongóim kíváncsiak rám. A Sztárban Sztár All Stars alatt is éreztem, hogy mennyire szerettek és támogatták azt, amit csinálok, ami nagyon jól esik, ebből most megpróbálok nekik visszaadni