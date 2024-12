Nincs visszaút, számukra ért véget a Megasztár

A tét minden eddiginél hatalmasabb a Megasztárban. A TV2 nagy sikerű műsorának győztese 40 millió forintot nyer, valamint egy dalfelvételt Los Angelesben a Paramount Recording Studiosban, és egy klipforgatás is az övé lesz. Ennek hallatán nem csoda, hogy több ezren jelentkeztek, akik közül zsűri a válogatók és középdöntők segítségével 12 embert tovább is juttatott az élő show-ba, majd a csapathoz egy 13. versenyző is csatlakozott a közönségszavazást követően. Az énekesek egyre csak "fogynak" a Megasztár hetedik évadában, ez a hét is fájó búcsúval zárult.

Meghozták a döntést. (Fotó: Markovics Gábor)

A mai adásban Dénes Dávid, Tóth Abigél, és Bánsági Petronella voltak a veszélyzónába került énekesek. A nézők és a zsűri döntése alapján ezúttal Bánsági Petronellától és Dénes Dávidtól kellett végleg búcsúznunk.