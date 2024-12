Nagy Feró Hamletjével debütál az Akvárium Színházi Műhely

Az Akvárium egy kulturális-művészeti közösségi tér, amely javarészt magyar és külföldi koncerteknek ad teret, bár a kezdetek óta kikacsingatott az egyéb kulturális műfajok irányába. Láthattunk itt irodalmi esteket, de sokan emlékezhetnek még Fábry Sándor: Etűdök rókafűrészre című „zenés, táncos revüre” is. A szervezők régi vágya volt azonban, hogy a színházszerető közönség gyakrabban térjen be az Akváriumba és egy szerencsés találkozás okán most végre ez megvalósulhat. Miközben az Akvárium már régóta kereste a lehetőséget, hogy színházi előadásoknak is teret adjon, a Színművészeti Egyetem idén végzett zenés-színész hallgatóiból formálódott egy társulat, a Sicc, akik nagy sikerrel mutatták be Budapesten és több vidéki városban Cseh Tamás-Bereményi Géza Frontátvonulás című előadását, mindenhol telt ház előtt. Többek mellett eljutottak az Akváriumba is, ami után már gördülékenyen folytak az események. Egymásra talált a színházi tér és a leendő társulat, és januárra már be is mutatkozik a nagyközönség előtt az Akvárium Színházi Műhely, benne a Sicc Production társulatának előadása, melynek története a 80-as évek közepére ugrik vissza. 1984-ben ugyanis a színházi körökben hatalmasat robbant a hír, hogy a kecskeméti Katona József Színházban Jancsó Miklós rendezi a Hamletet, a főszerepre és a zenék megalkotására pedig Nagy Ferót kérte fel. Bár a darabból akkor nem lett semmi, a zenei anyagot – igaz kb. a felére csonkítva – a Hanglemezgyártó Vállalat 1986-ban kiadta. Végül azért a nagyferós Hamlet színpadra is került, 1987-ben az Egyetemi Színpad mutatta be, de ennek ma már csak az emléke él.

Ezt az emléket eleveníti meg a Sicc társulata. A januárban színpadra kerülő előadás alapja tehát Nagy Feró punk-rock operája, zenészekként és énekesekként is kiváló színészek előadásában.

Mind a díszlet, mind a jelmez ugyanazt a csikorgó, nyugalmat csak pillanatokra találó, sarkaiból végérvényesen kifordult világot segíti, amely az alapanyagként szolgáló punkopera-őrületből is lüktet, hogy együtt legyen dühös, csapzott, aljas, kegyelmet nem ismerő, ugyanakkor végtelenül humoros

– meséli Krasznai Vilmos, az előadás rendezője. A darab szerepeit pedig a Sicc társulat alapítói, Fülöp Kristóf, Kerek Dávid, Krasznai Vilmos, Liber Ágoston, Sas Zoltán, Turi Péter és Vatamány Atanáz alakítják, vendégművészként pedig ezúttal Gálhidy Sára is a csatlakozik a csapathoz Ophéliaként.

Jó lenne, ha egy jól éneklő, fiatalokból álló színészcsapat előadná a rockoperát (...) Már nem én lennék Hamlet, mert öreg vagyok ehhez

– nyilatkozta évekkel ezelőtt Feró, „legfeljebb atyja szellemeként jelennék meg” – tette hozzá. S bár ezúttal Hamlet atyjának szelleme nem az ismert zenész lesz, mégis megvalósult az álma, hogy újraéled az egykor kultikus előadás.