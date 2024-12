Laza és jótékonykodik: Igazi szupersztár kapta a Párizs ostroma főszerepét

Az egész város, a tévé és a közösségi oldalak is az ő arcával vannak tele, mégis keveset tudtunk róla mi, magyar nézők. Tewfik Jallab nevét december 2-től kezdve a hazai közönség is megismerheti, ugyanis a Párizs ostroma karizmatikus főszereplőjeként még az amerikai Gerard Butlert is lepipálja. A 42 éves színész közel 30 éve robbant be a köztudatba és számít ünnepelt szupersztárnak Franciaországban.

A Párizs ostroma sztárja, Tewfik Jallab karizmatikus megjelenése Gerard Butlerét is lenyomja (Fotó: YouTube)

Gyerekkatonaként kezdte Tewfik Jallab

A színész 1994-ben, az év egyik legelismertebb filmjének főszereplőjeként robbant be a köztudatba. A forgatás idején még csak 11 éves Tewfik egy arab gyerekkatonát alakított a Killer Kid (Gyilkos gyermek – a szerk.) című filmben. Tewfik szülei – akik marokkói, algériai és líbiai származásúak –, azért engedték a filmben fiuk szereplését, hogy ezzel is felhívják a terrorizmus elleni küzdelemre a figyelmet. A kritika és a közönség is azonnal felfigyelt a 11 éves színészre, aki azonban a nagy siker után kicsit visszavonult, hogy a tanulmányaira koncentrálhasson.

A 42 éves színész a nők kedvence

A színházé volt a főszerep

A kétezres évek elejétől Tewfik a francia színpadokon talált magára, és lett a korosztálya egyik legmeghatározóbb színésze. 10 év alatt 13 színdarabban alakított főszerepet, ami miatt a nők nagy kedvence lett a karizmatikus és jóképű sztár. A filmekben és sorozatokban is játszott párhuzamosan, többek között feltűnt Franciaország legnépszerűbb krimiszériájában, a P.J -ben, továbbá a Csábító nyomozó és az Ügyvédek című amerikai széria francia változatában is.

Szívtipró sztár lett Franciaországban

Tewfik Jallab sorsa a 2010-es évektől pecsételődött meg, ugyanis a színpadnak hátat fordítva teljes erőbedobással filmes karrierjére koncentrált. Az utóbbi 10 évben több mint 20 filmet, illetve sorozatot forgatott. A kritikusok szerint karizmatikus megjelenése, szabálytalan jóképűsége és sebezhetőségének felvállalása által igazán drámai, mély férfiprototípust testesít meg a vásznon, amiért milliók rajonganak világszerte. Olyan díjnyertes filmekben szerepel, mint az Ami összeköt minket, Apám Lola, illetve A nyaralás vége.