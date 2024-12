Demjén Ferenc: „Most már csak a feleségemmel ünneplünk karácsonykor”

Demjén Ferenc évtizedek óta a hazai zenei élet meghatározó alakja, akinek a slágereire a nagyszülők és unokáik is egyaránt tudnak bulizni. Sőt, hazánkban nehezen találni olyan embert, aki ne ismerne legalább egyet az ikonikus dalok közül. A méltán híres énekes most lapunknak mesélt a 27. nagykoncertről, amire december 30-án kerül sor a Papp László Budapest Sportarénában, na meg persze a születésnapjáról, amit szintén egy koncerttel ünnepel meg - mint minden évben.

Demjén Ferenc a próbán is a motorja mögül énekel Fotó: Markovics Gábor

Ez már a 27. koncert lesz, bár mi nagyon nem változunk meg egyik évről a másikra, esetleg csak annyiban, hogy új ruha van rajtunk. Ennek ellenére reméljük, hogy ugyanolyan sokan lesznek, mint az előző 26 alkalommal és épp olyan jól érzik majd magukat, mint ahogy mi is. Nyilvánvalóan megpróbáltuk elővenni azokat a dalokat, amikről tudjuk, hogy szereti a közönség, de ha esetleg valami kimaradna, akkor egyszer majd rendezünk egy 22 napos koncertsorozatot és akkor lejátsszuk az összes dalunkat

– mesélte nevetve Demjén Ferenc.

– Mindig észreveszem, hogy ezeken a koncerteken az óvodás korúaktól a nyugdíjasokig, illetve a korombeliekig mindenki megfordul és úgy tűnik, mindannyian egyformán jól érzik magukat. Mi pedig csak akkor vagyunk boldogok, ha ők is – tette hozzá.

De vajon mi lehet a titok? Szinte példa nélküli, hogy egy előadó ennyi különböző zenerajongót vonzzon. A legendás énekes most erre is magyarázatot adott:

– Azt gondolom, hogy talán azért tudják ennyien élvezni ezeket a slágereket, mert én is voltam olyan kicsi is, meg olyan idős is, sőt még idősebb is, mint a közönség és mindig őszintén azt írtam, amit éreztem akkor, ezért tudnak vele azonosulni.

Schvéger Zoltán a doboknál, Menyhárt János a V’Moto-Rock óta zenél együtt Rózsival, Zsoldos Tamás a basszus szekció felelőse, Holló József és Vass Attila a billentyűs hangszereknél Fotó: Markovics Gábor

Demjén Ferenc dalaiból film készült

A több évtizedes sikerek után szinte nem volt kérdés, hogy előbb-utóbb egy filmes felkérés is érkezik az énekeshez. Idén pedig el is készült a Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus vígjáték, aminek történetét Demjén Ferenc slágereire fűzték fel. A művész erről is elképesztő szerénységgel nyilatkozott:

Hatalmas megtiszteltetés, hogy eszébe jutott valakinek ez az ötlet. A dalaim egészen 1960-tól mostanáig készültek, így több generáció is járt a klubokba és hallgatta őket. Úgy érzem, a kiválasztott dalok tökéletesen jellemzik ezt a hat évtizedet úgy, hogy közben nagyon fiatalok játsszák őket. Nekem mindenképpen jó érzés, hogy nem felejtik el a szerzeményeimet és remélem, hogy még a következő generáció is ismerni fogja őket.

Demjén Ferenc születésnapján is koncertezik

Mint minden évben, idén is szerveznek koncertet december 21-ére, ami az énekes születésnapja. Ez egy különleges hagyomány, ami kifejezetten fontos a legendának.